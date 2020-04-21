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20 doğal sit alanının statüsü 'hassas alan' olarak değiştirildi

Resmi Gazetede yayımlanan kararnameyle çeşitli illerdeki 20 alan hassas alan edildi
 21 Nisan 2020 02:11
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20 doğal sit alanının statüsü 'hassas alan' olarak değiştirildi

Resmi Gazetede yayımlanan kararnameyle çeşitli illerdeki 20 alan hassas alan edildi

İşte 21 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan hassas alanlar

-- Bitlis İli, Ahlat İlçesinde Bulunan Nazik Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:?2431)

-- Samsun İli, Çarşamba İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Hacıosman Ormanı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:?2433)

-- Konya İli, Kulu İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Samsam Gölü Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:?2434)

-- Konya İli, Kulu İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kömüşini Gölü Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:?2435)

-- Mersin İli, Akdeniz İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Adanalıoğlu Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:?2436)

-- Antalya İli, Döşemealtı İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Düzlerçamı Ormanı, Güver Uçurumu, Termessos Antik Kenti Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:?2437)

-- Muğla İli, Datça İlçesi Sınırları İçerisinde Bulanan Emecik Mahallesi (Alavara Mevkii) Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:?2438)

-- Van İli, Özalp İlçesinde Bulunan Akgöl Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:?2439)

-- Van İli, Saray İlçesinde Bulunan Kazlıgöl Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:?2440)

-- Van İli, Saray İlçesinde Bulunan Tuz Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:?2441)

-- Van İli, Saray İlçesinde Bulunan Değirmigöl Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:?2442)

-- Muş İli, Bulanık İlçesinde Bulunan Şor Gölü-Bulanık Ovası Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:?2453)

-- Bitlis İli, Adilcevaz İlçesi İle Van İli, Erciş İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Heybeli Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:?2454)

-- Van İli, Başkale İlçesinde Bulunan İspiriz Dağı Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:?2455)

-- Ankara İli, Güdül İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kirmir Çayı Kenarı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:?2456)

-- Ankara İli, Güdül İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kirmir Çayı Kenarı Mağaraları Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:?2457)

-- Antalya İli, Demre İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Taşdibi Yarımadası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:?2458)

-- Antalya İli, Konyaaltı İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Olbia-Aktalia Antik Kentleri Arası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:?2459)

-- Kayseri İli, Bünyan ve Sarıoğlan İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Tuzla-Palas Gölü Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:?2460)

-- Samsun İli, 19 Mayıs, Alaçam ve Bafra İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Kızılırmak Deltası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:?2461)

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