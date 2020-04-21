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Ankara'da, bir firmaya güdümlü rokete karşı radar yapması için, Devlet desteği verildi

Ankara'da Nero Endüstri Savunma sanayi Anonim Şirketine, güdümlü roket tehdidine karşı lazer/radar tehdit algılama ve uyarı sistemi, infilak bastırma sistemi kurması için, Devlet yardımı verilecek
 21 Nisan 2020 02:21
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Ankara'da, bir firmaya güdümlü rokete karşı radar yapması için, Devlet desteği verildi

Devlet desteği verilmesine dair karar 21 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı

Destek kararına göre, Nero Endüstri Savunma sanayi Anonim Şirketin 1,6 milyar TL'lik yatırım yapacak, 620 ilave istihdam sağlayacak ve bunun 30'u nitelikli personel olacak. Firma öngörülen süre içinde 102 milyon adet sensör, 5.500 adet lazer/radar tehdit algılama ve uyarı sistemi, 3000 KBRN filtrasyon sistemi, 32 bin adet de infilak bastırma sistemi üretecek

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Memurlar.Net
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