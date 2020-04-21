1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

DSÖ Genel Direktörü: Daha en kötüsünü görmedik

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, koronavirüs salgınında dünyanın henüz "en kötü durumla" karşılaşmadığı uyarısında bulundu.
 21 Nisan 2020 02:30
Yazdır
DSÖ Genel Direktörü: Daha en kötüsünü görmedik

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünyanın henüz "en kötü durumla" karşılaşmadığı uyarısında bulundu.

Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, dünyanın salgının üstesinden gelmek için ulusal ve küresel ölçekte birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Salgına karşı "küresel dayanışma" ve "ulusal birlik" çağrısını yineleyen Ghebreyesus, bunun olmaması durumunda dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle daha fazla insanın öleceği uyarısını yaptı.

Ghebreyesus, "Bu ikisi olmadan, bize inanın ki daha en kötüsü bizi bekliyor. Bu trajediyi önleyelim. Bu öylesine bir virüs ki daha pek çok insan anlayabilmiş değil." dedi.

"KOVİD-19 ÇOK TEHLİKELİ BİR KOMBİNASYON"

DSÖ üyesi 194 ülkeye "koronavirüse karşı dürüst ve içten bir milli birlik" sergilemeleri çağrısı yapan, küresel dayanışmanın da ancak bu şekilde başarıya ulaşacağını vurgulayan Ghebreyesus, "Bu virüsü birbirinizle kavga etmek veya siyasi puan kazanmak için bir fırsat olarak kullanmayın. Bu tehlikeli bir durum. Ateşle oynamak gibi bir şey. Lütfen birlikte hareket edin." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tip koronavirüsün hala pek çok bilinmezi olduğunu tekrarlayan Ghebreyesus, şöyle konuştu:

"Bu virüs tehlikeli. Bu virüs bir numaralı halk düşmanı. Bu virüs yeni ve grip gibi ciddi bulaşma huyları var. Tıpkı grip gibi çok bulaşıcı. Aynı zamanda da SARS ve MERS'te olduğu gibi çok büyük bir katil. Bunun çok tehlikeli bir kombinasyonu var."

ABD'NİN İDDİALARINA YANIT

ABD yönetiminin, DSÖ'nün kendilerinden bilgi sakladığı yönündeki bir soruya ise Ghebreyesus, ABD dahil hiçbir üye devletten salgına ilişkin herhangi bir bilgi saklamadıkları karşılığını verdi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) 15 personelin ocak ayından bu yana DSÖ'de geçici olarak görevlendirildiğini aktaran Ghebreyesus, "CDC çalışanlarının bizimle olmasının anlamı, birinci günden itibaren ABD'den bir şey saklamadığımız anlamına geliyor. Tüm ülkeler anında bilgi sahibi oluyor." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bugün koronavirüsten 123 hasta yaşamını yitirdi
20 Nisan 2020 20:26		 Çorum Valiliği koronavirüs vaka sayısı açıkladı
20 Nisan 2020 19:50
Umut veren korona tablosu! Artış hızı yüzde 4'e düştü
20 Nisan 2020 16:15		 Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı azaldı
19 Nisan 2020 21:43
İtalya'da son 24 saatte 433 hasta yaşamını yitirdi
19 Nisan 2020 19:08		 Sağlık Bakanlığı: 127 hastamız hayatını kaybetti
19 Nisan 2020 19:01
Opr. Dr. Cemal Özkan koronavirüsten hayatını kaybetti
19 Nisan 2020 17:45		 ABD'de son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti
19 Nisan 2020 17:04
Bakan Koca: Her ilin pik notasına göre düzenleme olacak
19 Nisan 2020 12:37		 Koronavirüs vaka sayısı ilk defa bu kadar fazla düştü
18 Nisan 2020 19:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:30 - DSÖ Genel Direktörü: Daha en kötüsünü görmedik02:21 - Ankara'da, bir firmaya güdümlü rokete karşı radar yapması için, Devlet desteği verildi02:11 - 20 doğal sit alanının statüsü 'hassas alan' olarak değiştirildi02:03 - 21 Nisan 2020 tarihli atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı01:55 - Altun: ilaç ya da solunum cihazı eksikliğimiz yok01:11 - 4 günlük sokağa çıkma yasağının Genelgesi yayımlandı00:45 - Bu yıl YLSY ile alım yapılacak mı? Bakanlık'tan açıklama00:40 - Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi! Son 24 saatte neler yaşandı?00:28 - Recep Akdağ, Şehir Hastaneleriyle ilgili o iddiayı yalanladı00:10 - Sokağa çıkma yasağı günlerinde çalışmak zorunda olanlar ek ücret alır mı?
00:08 - Yol ortasında kolbastı oynayan 9 kişiye para cezası00:04 - Dr. Akkoyunlu, korona günlüğünü paylaştı00:03 - 21 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları00:02 - Kamu kurumları, sürekli ve süreli ibareli engelli raporları arasındaki farka dikkat etmeli00:02 - Sultangazi'deki feci kaza anı cep telefonu kamerasında23:51 - 'İmmün plazma uygulanan hastaların durumu iyiye gidiyor'23:46 - Bakanı Koca: Şehir hastaneleri sağlık devrimidir23:41 - Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 170 bini aştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Şehir Hastanelerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
4 günlük sokağa çıkma yasağının Genelgesi yayımlandı
Recep Akdağ, Şehir Hastaneleriyle ilgili o iddiayı yalanladı
21 Nisan 2020 tarihli atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı
Dr. Akkoyunlu, korona günlüğünü paylaştı
Kamu kurumları, sürekli ve süreli ibareli engelli raporları arasındaki farka dikkat etmeli
Sultangazi'deki feci kaza anı cep telefonu kamerasında
Sokağa çıkma yasağı günlerinde çalışmak zorunda olanlar ek ücret alır mı?
DSÖ Genel Direktörü: Daha en kötüsünü görmedik
Yol ortasında kolbastı oynayan 9 kişiye para cezası
Bu yıl YLSY ile alım yapılacak mı? Bakanlık'tan açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
almanya'nın çin'e tazminat davası açması 3
gamze pala 1
iktidara geldiğimizde doğru düzgün ambulans yoktu 2
yazmak 1
dornaz alfa 2
zonguldak'ın büyükşehir olma isteği 1
ücretsiz ekmek dağıtımının yasaklanması 3
gram altın 3
içişleri bakanlığı'nın koordinasyon tweeti 2
mayıs sonu turizmde normalleşmenin beklenmesi 4
SON İLANLAR
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Arş. Ens. Geçiciİşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam