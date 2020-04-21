Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
|21 Nisan 2020 06:31
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak,Isparta, Burdur ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışarın Doğu Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'da kuzey yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat), Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına(50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Batı ve kuzeybatı, zamanla batı ve güneybatı, batı kesimlerde kuzeyli yönlerden yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Giresun, Rize, Trabzon, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış (21-50 kg/m2) beklendiğinden su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVTLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'da kuzey yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat), Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına(50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikketli ve tedbirli olunmalıdır.
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