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Adli süreler bir ay daha uzatılıyor

Adalet Bakanlığı yargıda hak kayıplarını önlemek amacıyla dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet ve ihbar da dahil olmak üzere tüm adli işleri 30 Nisan'a kadar durdurmuştu. Bakanlık tarafından ayı sonuna kadar durdurulan bu sürenin, yeniden uzatılıp uzatılmayacağı gündeme geldi.
 21 Nisan 2020 06:50
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Adli süreler bir ay daha uzatılıyor

Bakanlığın, koronavirüs salgınıyla mücadelede normalleşmenin Mayıs ayı sonunda başlayacağı yönündeki tespitleri de dikkate alarak, adli süreleri 30 Nisan'dan sonra 1 ay daha uzatmayı planladığı ifade ediliyor. Adli sistemin Haziran ayında tekrar eski haline dönmesi bekleniyor. Ancak 20 Temmuz'da adli tatile girilecek.

Bu bir aylık süre zarfında, Adalet Bakanlığı adliyelerde korona virüse karşı yeni önlemler alacak. Duruşmalara bazı sanıkların getirilmesi ve izleyici alınmaması, soruşturmaların ve operasyonların belirli periyotlarda yapılması ve adliyelere sınırlı sayıda insanların alınması konusunda düzenlemeler yapılacak. Vatandaşların adliyelere girerken maske ve eldiven takması zorunlu hale getirilecek. Bakanlığın ayrıca, avukatların bürolarından duruşmalara katılmasına imkan sağlayan sistemin çalışmalarını hızlandırdığı da aktarıldı.

Ebru Karatosun

Türkiye
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