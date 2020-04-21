Adli süreler bir ay daha uzatılıyor
|21 Nisan 2020 06:50
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Bakanlığın, koronavirüs salgınıyla mücadelede normalleşmenin Mayıs ayı sonunda başlayacağı yönündeki tespitleri de dikkate alarak, adli süreleri 30 Nisan'dan sonra 1 ay daha uzatmayı planladığı ifade ediliyor. Adli sistemin Haziran ayında tekrar eski haline dönmesi bekleniyor. Ancak 20 Temmuz'da adli tatile girilecek.
Bu bir aylık süre zarfında, Adalet Bakanlığı adliyelerde korona virüse karşı yeni önlemler alacak. Duruşmalara bazı sanıkların getirilmesi ve izleyici alınmaması, soruşturmaların ve operasyonların belirli periyotlarda yapılması ve adliyelere sınırlı sayıda insanların alınması konusunda düzenlemeler yapılacak. Vatandaşların adliyelere girerken maske ve eldiven takması zorunlu hale getirilecek. Bakanlığın ayrıca, avukatların bürolarından duruşmalara katılmasına imkan sağlayan sistemin çalışmalarını hızlandırdığı da aktarıldı.
Ebru Karatosun
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