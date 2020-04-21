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400 bin mevsimlik işçi yollara düşüyor

Üretim ve tedarikte sıkıntı yaşanmaması için mevsimlik işçilerle ilgili çalışmalar dört bakanlığın koordinasyonunda yürütülüyor. Patates, soğan ve kiraz gibi hasadı erken olan ürünler için 50 bini aşkın işçi yola çıkarken diğer ürünlerin hasadı için yaklaşık 350 bin işçiye daha ihtiyaç var
 21 Nisan 2020 07:50
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400 bin mevsimlik işçi yollara düşüyor

Koronavirüs sebebiyle üretim ve tedarikte herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için hasat mevsimine yönelik yeni tedbirler devreye sokuluyor. Patates, soğan ve kiraz gibi ürünlerin erken hasadı sebebiyle 50 binden fazla mevsimlik işçiye seyahat izin belgesi düzenlendi. Mevsimlik işçilerin hareketliliği İçişleri, Sağlık, Tarım ve Aile Bakanlığı olmak üzeredört ayrı bakanlık tarafından koordine ediliyor. Geçtiğimiz günlerde mevsimlik işçi olmak isteyenlerin Şanlıurfa'da uzun kuyruklar oluşturması üzerine de Doğu ve Güneydoğu'dan Türkiye'nin değişik illerine işçi olarak gitmek isteyenler için başvuru noktalarının sayısı artırıldı. Mevsimlik tarım işçileri için okullarda başvuru masaları kuruldu. Tarım ve Orman Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre çay ve fındık hasadı ile, yaz mevsimindeki diğer ürünlerin hasadı için yaklaşık 350 bin mevsimlik işçiye ihtiyaç var. Tarım Bakanlığının taşra teşkilatları aracılığıyla tüm Türkiye'deki mevsimlik tarım işçileri ile ilgili ihtiyaç bölge bölge belirlenmeye başladı. Bakanlık kaynakları, mevsimlik işçi ihtiyacının ağustos ayında en yüksek noktaya ulaşacağını belirterek buna göre planlama yapıldığını kaydetti.

ADIM ADIM TAKİP

yeni tip koronavirüs pandemisi sebebiyle Gürcistan'dan gelenlere izin verilmeyince özellikle Karadeniz'de çay hasadı ile ilgili sıkıntı olmaması için, ilk etapta bu bölgenin açığı giderilecek. Valilikler, kaymakamlıklar ve şehirlerin ziraat odaları da mevsimlik işçiler konusunda devreye girdi. Seyahat izni verilen mevsimlik işçiler gittikleri yerlerde, çok sıkı sağlık ve hijyen tedbirleri altında çalışacak. Çalıştıkları alan dışına çıkamayacaklar, komşu arazilerdeki işçilerle bir araya gelemeyecekler. Barındıkları çadır veya konteynırlar arasında mesafe olacak. Belli aralıklarla sağlık kontrolünden geçecekler. İl Pandemi Kurulları mevsimlik tarım işçilerinin sağlık takiplerini yapacak. Aile Bakanlığının mevsimlik tarım işçileri konusunda daha önceden oluşturduğu bilgi sistemi aracılığıyla da mevsimlik tarım işçilerinin, kayıt dışı çalışmalarının önüne geçilecek ve denetimleri yapılacak.

İÇ PİYASAYA SÜRÜLMEYEN LİMON ÇÜRÜYOR

Türkiye'nin limon üretim merkezlerinden Mersin'in Erdemli ilçesinde iç piyasaya sürülmeyen limonlar depolarda çürümeye başladı. Üreticiler, toptancıların kendilerinden aldığı limonu piyasaya vermemesinden rahatsız. Limon yetiştiricisi Servet Demiraslan, limonun kilosunu dört liraya sattığını belirterek "İstanbul'da ve diğer bazı yerlerde limonun kilosu 13 lira, 20 lira deniliyor. Biz bunlardan rahatsız oluyoruz" dedi.

YÜCEL KAYAOĞLU
Türkiye
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