Türkiye'nin altın rezervi yükseldi
IMF verilerine göre Türkiye'nin altın rezervinin yükseldiği açıklandı.
|21 Nisan 2020 07:41
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