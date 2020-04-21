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Türkiye'nin altın rezervi yükseldi

IMF verilerine göre Türkiye'nin altın rezervinin yükseldiği açıklandı.
 21 Nisan 2020 07:41
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Türkiye'nin altın rezervi yükseldi

Uluslararası Para Fonu(IMF) verileri, Türkiye'nin altın rezervinin Mart ayında arttığını gösteriyor.

IMF'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, bir önceki ay 18,47 milyon ons olan rezervler, Mart ayı sonunda 19,33 milyon onsa yükseldi.
Memurlar.Net
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