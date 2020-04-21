Müteahhitlerden altyapı çağrısı
|21 Nisan 2020 07:55
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TMB'den yapılan açıklamaya göre, birliğin nisan ayına ilişkin İnşaat Sektörü Analizi Raporu yayımlandı.
Altyapı faaliyetlerinin de mücbir sebep kapsamına alınarak SGK primleri ve vergi ödemelerinin ötelenmesi gibi acil önlemlerden sektörün yararlandırılması talep edilen raporda, müteahhitlerin yurt içinde üstlendiği projelerde hak ediş ödemelerinin zamanında yapılması için özel hassasiyet gösterilmesine ihtiyaç olduğu kaydedildi.
Raporda, süre uzatım ve fesih taleplerinin idareler tarafından olumlu karşılanması, kredi geri ödemelerinde bankaların gerekli esnekliği göstermeleri ve faiz oranlarını düşürmesi gerektiği ifade edildi.
Sektörde ve tedarik zincirinde yer alan birçok orta ve küçük ölçekli firmanın dayanma gücünün kısıtlı olduğu belirtilen raporda, "Vergi avantajları paketi ve nakit akışındaki bozulmaları önleyecek düzenlemelerin hızlı biçimde hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. İnşaat sektörüne dönük bir destek paketi kısa vadede istihdam kapasitesinin korunmasını sağlayacaktır" ifadelerine yer verildi.
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