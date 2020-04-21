Plazma bağışçısına 'Övünç Madalyası'
|21 Nisan 2020 08:06
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Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: En fazla bağışın yapıldığı il olan İstanbul'u, Ankara ve İzmir takip etti. Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Sağlık Bakanlığı'nın şu an için iyileşen 400 hastanın bilgisini kendileriyle paylaştığını belirterek, iyileşme oranlarının en fazla görüldüğü 10 ilde bu kişilerin ayaklarına kadar gidileceğini söyledi. Öte yandan plazma bağışlayan kişilere övünç madalyası vereceğini açıklayan Kızılay, bu kapsamda hastalığı yenerek ilk plazma bağışını gerçekleştiren Op. Dr. Kürşat Demir'i ödüllendirecek.
Günde 750 hasta
Kızılay Başkanı Kınık, bağış süreciyle ilgili şunları söyledi: "İstanbul, Gaziantep,
Trabzon, İzmir, Ankara, Adana, Bursa, Samsun, Antalya ve Denizli ilerimizdeki
merkezlerde bağışlar alınacak. Bu 10 ilimiz başta olmak üzere iyileşmiş hasta
sayımız ilerleyen günlerde geometrik olarak artacak. Uyguladığımız testlerin
miktarı arttıkça semptom göstermeden hastalığı atlatmış olanların da farkına
varılacak. Şu anki kapasitemizle günde 750 bağışçımızdan plazma alabileceğiz."
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