İdlib'in güneyine yeni bir askeri üs
|21 Nisan 2020 08:15
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Moskova Mutabakatı uyarınca, 5 Mart'tan geçerli olmak üzere ateşkes kararının alındığı İdlib'de hareketlilik sürüyor. Suriye rejiminin İdlib'in güneyinde bulunan Cebel Zaviye bölgesinde askeri hareketliliği artırması üzerine, radikal gruplar bölgeye takviye güç gönderdi. TSK da, Cebel Zaviye bölgesi Bassamis kasabasına yeni bir askeri nokta oluşturdu.
Milliyet'ten Seyfettin Ersöz'ün haberine göre: TSK, zırhlı araçların da içinde bulunduğu bir asker konvoyu da bu noktaya sevk etti. Ayrıca TSK'ya ait İHA'lar İdlib ve Halep kırsalında keşif faaliyetlerini aralıksız sürdürdü. TSK'nın ateşkes kararından bu yana bölgede oluşturduğu askeri nokta sayısı ise 10'a yaklaştı. Ateşkes kararına rağmen, özellikle İdlib güneyindeki Esad güçleri ve radikallar arasında zaman zaman çatışmalar da yaşanıyor. Rejim, M4 yolunun altında kalan bölgeden (Gap Ovası ve Cebel Zaviye) radikallerin çıkmasını isterken, radikaller de bölgeden çıkmayacaklarını açıklamıştı.
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