1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İdlib'in güneyine yeni bir askeri üs

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'in güneyinde yer alan Cebel Zaviye bölgesinde yeni bir askeri üs kurdu.
 21 Nisan 2020 08:15
Yazdır
İdlib'in güneyine yeni bir askeri üs

Moskova Mutabakatı uyarınca, 5 Mart'tan geçerli olmak üzere ateşkes kararının alındığı İdlib'de hareketlilik sürüyor. Suriye rejiminin İdlib'in güneyinde bulunan Cebel Zaviye bölgesinde askeri hareketliliği artırması üzerine, radikal gruplar bölgeye takviye güç gönderdi. TSK da, Cebel Zaviye bölgesi Bassamis kasabasına yeni bir askeri nokta oluşturdu.

Milliyet'ten Seyfettin Ersöz'ün haberine göre: TSK, zırhlı araçların da içinde bulunduğu bir asker konvoyu da bu noktaya sevk etti. Ayrıca TSK'ya ait İHA'lar İdlib ve Halep kırsalında keşif faaliyetlerini aralıksız sürdürdü. TSK'nın ateşkes kararından bu yana bölgede oluşturduğu askeri nokta sayısı ise 10'a yaklaştı. Ateşkes kararına rağmen, özellikle İdlib güneyindeki Esad güçleri ve radikallar arasında zaman zaman çatışmalar da yaşanıyor. Rejim, M4 yolunun altında kalan bölgeden (Gap Ovası ve Cebel Zaviye) radikallerin çıkmasını isterken, radikaller de bölgeden çıkmayacaklarını açıklamıştı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
CHP 'infazda ayırım var' diyerek AYM'ye taşıyor
21 Nisan 2020 09:18		 'Ben gideceğim istemeyen gelmez'
21 Nisan 2020 08:10
Irak'tan 366 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi
21 Nisan 2020 07:47		 AK Parti'den belediyelere: Ramazandan önce yardımları ulaştırın
21 Nisan 2020 07:36
Altun: İlaç ya da solunum cihazı eksikliğimiz yok
21 Nisan 2020 01:55		 Recep Akdağ, Şehir Hastaneleriyle ilgili o iddiayı yalanladı
21 Nisan 2020 00:28
21 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
21 Nisan 2020 00:03		 Bakanı Koca: Şehir hastaneleri sağlık devrimidir
20 Nisan 2020 23:46
İsmail Cesur ile İsmail Saymaz arasındaki sert tartışma
20 Nisan 2020 22:58		 Erdoğan'dan Kovid-19 ile mücadelede birlik çağrısı
20 Nisan 2020 22:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Şehir Hastanelerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
4 günlük sokağa çıkma yasağının Genelgesi yayımlandı
21 Nisan 2020 tarihli atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı
1000 TL'lik yardım bunlara verilmeyecek
Recep Akdağ, Şehir Hastaneleriyle ilgili o iddiayı yalanladı
DSÖ Genel Direktörü: Daha en kötüsünü görmedik
Dr. Akkoyunlu, korona günlüğünü paylaştı
Adli süreler bir ay daha uzatılıyor
Kamu kurumları, sürekli ve süreli ibareli engelli raporları arasındaki farka dikkat etmeli
Maskeyle gelen tehlike
'Ben gideceğim istemeyen gelmez'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu an çalan şarkı 1
petrolün eksi fiyata inmesi 3
corona virüs zamanında kilo alınması 8
kendi ayakları üstünde durmak 3
zonguldak'ın büyükşehir olma isteği 1
video oyunlara ve konsollara yüzde 50 vergi gelmesi 4
zonguldak valisinin sağlıkçıları eleştirmesi 2
zavadak dayı 1
imamoğlu ve yavaş'a soruşturma açılması 3
dornaz alfa 2
SON İLANLAR
TÜRKSAT 7 Personel alacak
Aydın Nazbel 1 İşçi Alacak
Ağrı Taşlıçay Belediyesi 5 İşçi Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam