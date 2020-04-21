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'Ben gideceğim istemeyen gelmez'

TBMM Başkanı'nın 23 Nisan özel oturumuna Cumhurbaşkanı'nın katılmayacağını söyleyip parti liderlerinin katılmasına gerek olmadığı yönündeki açıklamasını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Ben gideceğim, isteyen gelir, istemeyen gelmez" dedi.
 21 Nisan 2020 08:10
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'Ben gideceğim istemeyen gelmez'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'nin kuruluşunun 100. yılında Meclis kürsüsünde olacağını belirterek, "Erdoğan gelir ya da gelmez, o kendisinin bileceği iştir. Ben gideceğim, isteyen gelir, istemeyen gelmez" dedi.

Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haberine göre: CHP MYK dün Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Videokonferans sistemi üzerinden yapılan toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. Toplantıda; koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmelerin yanı sıra, 23 Nisan kutlamalarına ilişkin hazırlıklar ile Burdur Yeşilova Belediye Başkanı ve eşine yönelik silahlı saldırı değerlendirildi.

'Ben konuşacağım'

Alınan bilgilere göre Kılıçdaroğlu toplantıda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Meclis Genel Kurulu'nda 23 Nisan dolayısıyla düzenlenecek özel oturuma parti liderlerinin katılmamasını tavsiye etmesine tepki gösterdi. CHP liderinin "'Cumhurbaşkanı katılmayacak liderler de katılmasın' diyor. Erdoğan gelir ya da gelmez, o kendisinin bileceği iştir. TBMM'nin kuruluşunun 100. yılında ben gideceğim, Meclis kürsüsünde olacağım. İsteyen gelir, istemeyen gelmez" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Toplantıda alınan karara göre, CHP'nin MYK üyelerinin tamamı özel oturuma katılacak. Ancak grup başkanvekilleri sadece Ankara ve çevre illerinden belli sayıda milletvekilinin Ankara'ya gelmesini organize edecek.

Fuhuş çetesi

Toplantıda Burdur Yeşilova Belediye Başkanı ve eşine yönelik silahlı saldırının bir "fuhuş çetesi" üyeleri tarafından düzenlendiğinin üzerinde durulduğu belirtildi. Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun olayla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Edinilen bilgilere göre Soylu gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, azmettiricilerin yakalanması için çalışıldığını söyledi.
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