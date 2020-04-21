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Sirke 'yok' satıyor, siparişlere yetişilmiyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürüyor. Yetkililerin #evdekal çağrısıyla evlerine kapanan tüketicilerin şu sıralar en önem verdiği şeylerin başında 'hijyen' geliyor
 21 Nisan 2020 08:25
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Sirke 'yok' satıyor, siparişlere yetişilmiyor

Milliyet'ten Aylin Rana Aydın'ın haberine göre: Evlerini doğal yollarla temizlemeyi tercih eden tüketiciler özellikle 'sirke'ye rağbet ediyor. Temizlik, sebze-meyve yıkamak, salataya eklemek, turşu kurmak gibi pek çok alanda kullanılan sirke şu sıralar yok satıyor. Sektör temsilcileri, tüketicilerin, şeffaf renkli olmasından dolayı, beyaz sirkeyi tercih ettiğini söylüyor. İpsos Türkiye'nin araştırmasına göre, alımlarda en çok artan ürünler arasında sirke de yer alıyor.

Tam kapasiteye çıktı

Fersan Yönetim Kurulu Başkanı Gürhan Güven, sirke talebine yetişmek için tam kapasite çalıştıklarını söyledi. Türkiye'de sirke pazarından yüzde 33 pay aldıklarını açıklayan Güven, "Yıllık 18 milyon litre sirke üretiyoruz. Kovid-19 salgınıyla birlikte artan talebe hızlı cevap verdik. Bunun nedeni de stoklu hammaddemiz bulunması. İhracatımız da sürüyor, özellikle de Almanya'dan sirke talebi artış gösterdi. Siparişlerimiz 4 kat arttı" dedi. Güven, fast food markalarından gelen sirke siparişlerinin yüzde 40 düzeyinde yavaşladığını ifade etti. Tüketicilerin renginden dolayı beyaz sirke tercih ettiğini belirten Güven, beyaz sirkenin şeker kamışından üretildiğini ve temizlik gibi alanlarda elma sirkesiyle aynı işlevi gördüğünü dile getirdi.

25 milyon litre üretim

Ajinomoto Türkiye CEO'su Sinan Altun, Kovid-19 salgını nedeniyle sirkeye olan talebi karşılamak için vardiya saatlerini artırdıklarını söyledi. Altun, "Market kanalında ve özellikle online satış platformlarında sirkeye olan tüketici talebi patladı. Şirket olarak bütün üretim imkanlarını zorluyoruz" dedi.

Elma sirkesinde pazar paylarının yüksek olduğunu dile getiren Altun, "105 yıllık Kemal Kükrer markası sirke kategorisinin alt segmentlerinde (elma, üzüm, beyaz sirke ve diğerleri) pazar payı açısından ilk 3 üretici arasında. Eskişehir'deki sirke fabrikamız 2019 boyunca tam kapasite çalıştı. Yıllık sirke üretimi 25 milyon litre" diye konuştu.

İlk çeyrekte 1.1 milyon $'lık ihracat yapıldı

Türkiye'den bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyon 158 bin dolarlık sirke ihracatı gerçekleştirildi. Uludağ İhracatçı Birlikleri verilerine göre, sektördeki firmalar en fazla ihracatı Suudi Arabistan'a yaptı. Geçen yılın ilk çeyreğinde 317 bin dolarlık ürün gönderilen Suudi Arabistan'a gerçekleştirilen ihracat, bu yıl aynı dönemde yüzde 24.6 azalışla 239 bin dolara geriledi. İhracatta ikinci sırada yer alan Irak'a yapılan dış satım yüzde 3.9 artarken, üçüncü sıradaki Almanya'ya yapılan ihracat ise yüzde 15.86 artış gösterdi. Suudi Arabistan, Irak ve Almanya'ya yapılan dış satım, toplam ihracatın yüzde 48'ini oluşturdu.
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