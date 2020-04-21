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Çalıntı araçla polisin üzerine gitti

Güngören'de, 'dur ihtarına' uymayan üç kişi, çaldıkları aracı polisin üzerine sürmeye başladı. Uyarıya rağmen durmayan hırsızları, polis havaya ateş açarak durdurdu. Üzerine araç sürülen polis bacağından, şüpheli sürücü de ayağına isabet edilen kurşunla yaralandı
 21 Nisan 2020 08:28
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Çalıntı araçla polisin üzerine gitti

Olay, saat 03.30 sularında Bahçelievler Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde henüz kimliği belirlenemeyen üç kişi, 34 BAA 627 plakalı otomobille, Güngören'de hırsızlık amacıyla ihbar edildi.

Daha sonra polis, aracı Eski Londra Asfaltında durdurmak istedi. Ancak 'dur' ihtarına uymayan şahıslar, aracı bekleyen polisin üzerine sürmeye başladı. Resmi ekip aracını sıyıran otomobil, polisin bacağına vurup kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis de aracı durdurmak için havaya ateş açtı.

Kaçmaya devam eden 34 BAA 627 plakalı otomobil, Bahçelievler Mehmet Akif Caddesi'nde bekleyen polis ekiplerince durduruldu. Duran araçta bulunan 3 kişiden 2'si kaçarak, kayıplara karıştı.

İsmi öğrenilemeyen sürücünün dur ihtarına uymayarak polisin üzerine aracı sürdüğü sırada, havaya açılan ateş sonucu yaralandığı belirlendi. Yaralı şüpheli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bacağından hafif yaralanan polis ise ekip arabasıyla hastaneye gitti.

Olay yeri inceleme ekipleri, araç üzerinde ve çevrede inceleme yaptı. İncelemenin ardından polis ekipleri, kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
İhlas Haber Ajansı
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