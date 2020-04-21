1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

1000 TL'lik yardım bunlara verilmeyecek

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım programının 3'üncü fazı için başvuruların e-Devlet üzerinden başladığını açıkladı.
 21 Nisan 2020 08:39
Yazdır
1000 TL'lik yardım bunlara verilmeyecek

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Pandemi Sosyal Destek Programı 3. Faz başvurularını e-devlet kapısı üzerinden almaya başladık.

Başvuruları, https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu adresi üzerinden yapabilirsiniz " ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Bakan Selçuk, sosyal yardım programına, T.C. kimlik numarasının son hanesi '0' olanların pazartesi, '2' olanların salı, '4' olanların çarşamba, '6' olanların perşembe ve '8' olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti.

Cumartesi Pazar günleri ise herkesin başvurabileceği belirtildi.

SOSYAL YARDIMDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Üçüncü faz sosyal yardım alacaklar için bazı şartlar getirildi. Başvuran kişilerin hanesinde yaşayanlarda aşağıdaki şartlar varsa sosyal yardımdan yararlanamayacak.

İşte o şartlar

1-Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabilecek. Aynı haneden birden çok başvuru olursa sadece biri dikkate alınacak.

2-Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.

3-5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.

4-5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.

5-Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.

6-İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak.

7-İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlar yararlanamayacak.

8-Ödemenin zamanı ve şekli değerlendirmeler sonrasında açıklanacak.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
42 kişinin hayatını kaybettiği yol ulaşıma açıldı
21 Nisan 2020 09:31		 12 ayda 62 kazı
21 Nisan 2020 09:14
AKOM'dan İstanbul için yağışlı hava uyarısı
21 Nisan 2020 08:57		 Bakanlıktan ramazanda beslenme önerileri: Sahuru atlamayın!
21 Nisan 2020 08:12
Adli süreler bir ay daha uzatılıyor
21 Nisan 2020 06:50		 Ankara'da, bir firmaya güdümlü rokete karşı radar yapması için, Devlet desteği verildi
21 Nisan 2020 02:21
20 doğal sit alanının statüsü 'hassas alan' olarak değiştirildi
21 Nisan 2020 02:11		 4 günlük sokağa çıkma yasağının Genelgesi yayımlandı
21 Nisan 2020 01:11
Yol ortasında kolbastı oynayan 9 kişiye para cezası
21 Nisan 2020 00:08		 Almanya'daki 210 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi
20 Nisan 2020 22:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:31 - 42 kişinin hayatını kaybettiği yol ulaşıma açıldı09:30 - 8.635 sözleşmeli personel alımında koordinasyonu YÖK Başkanı yapmalı!09:29 - 'Daha önce görmediğimiz böcek türleriyle karşılaşacağız'09:29 - Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe ve Mesut Özil cevabı09:18 - CHP 'infazda ayırım var' diyerek AYM'ye taşıyor09:16 - Pik noktası 3 Mayıs'ta09:14 - 12 ayda 62 kazı09:13 - Madagaskar Cumhurbaşkanı 'koronavirüs ilacını' tanıttı: Canlı yayında içti08:57 - AKOM'dan İstanbul için yağışlı hava uyarısı08:55 - Tabip Odası: Enfekte olan sağlık çalışanı 2 bine yaklaştı
08:49 - İlginç istatistik! 'Mutlaka araştırılmalı'08:39 - 1000 TL'lik yardım bunlara verilmeyecek08:31 - İşten hiç kopmadık, hobiye de sarıldık08:28 - Çalıntı araçla polisin üzerine gitti08:25 - Sirke 'yok' satıyor, siparişlere yetişilmiyor08:15 - İdlib'in güneyine yeni bir askeri üs08:12 - Bakanlıktan ramazanda beslenme önerileri: Sahuru atlamayın!08:10 - 'Ben gideceğim istemeyen gelmez'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Şehir Hastanelerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
4 günlük sokağa çıkma yasağının Genelgesi yayımlandı
21 Nisan 2020 tarihli atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı
1000 TL'lik yardım bunlara verilmeyecek
Recep Akdağ, Şehir Hastaneleriyle ilgili o iddiayı yalanladı
DSÖ Genel Direktörü: Daha en kötüsünü görmedik
Dr. Akkoyunlu, korona günlüğünü paylaştı
Adli süreler bir ay daha uzatılıyor
Kamu kurumları, sürekli ve süreli ibareli engelli raporları arasındaki farka dikkat etmeli
Maskeyle gelen tehlike
'Ben gideceğim istemeyen gelmez'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bu tür faaliyetlerin amacı halka hizmet değil,şov yapmaktır 4
e-devlet'ten sipariş verilen maskelerin henüz gelmemesi 2
şu an çalan şarkı 1
gram altın 3
ebru şallı'nın evladını kaybetmesi 4
işçi çıkarmaya 3 ay yasak 1
gamze pala 1
corona virüs zamanında kilo alınması 8
nostalji kuşağı 3
iyileşmek 1
SON İLANLAR
TÜRKSAT 7 Personel alacak
Aydın Nazbel 1 İşçi Alacak
Ağrı Taşlıçay Belediyesi 5 İşçi Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam