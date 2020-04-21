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İlginç istatistik! 'Mutlaka araştırılmalı'

Kovid-19'a bağlı açıklanan ölüm rakamlarının daha fazla olduğu iddiaları üzerine Türk Toraks Derneği, İstanbul özelinde ölüm istatistiklerini yayınladı. Dernek, E-devlet'teki defin verileri kullanılarak elde edildiği 2020 yılına ait defin sayılarını, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yılları ile karşılaştırdı
 21 Nisan 2020 08:49
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İlginç istatistik! 'Mutlaka araştırılmalı'


Hürriyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: Verilere göre 2020 yılının özellikle onuncu haftasından itibaren İstanbul'da ölüm sayılarında haftalık yüzde 10 oranında bir artış gözlendiği öne sürülürken, "6-12 Nisan tarihleri arasında, toplam haftalık defin sayısının 2 bin 222'ye ulaştığı görülmüştür. Bu sayı, 2019 yılı için bin 425, 2018 yılı için bin 460, 2017 yılı için bin 464, 2016 için ise bin 389 olarak kayıtlara geçmişti. Belirttiğimiz dönemde İstanbul'da önceki yıllara göre her hafta ortalama 800 kişinin fazladan ölmesi mutlaka araştırılmalı, gerekli önlemler alınmalıdır" denildi.

İstanbul'da yılın 11'inci haftasına denk gelen 10-16 Mart aralığında vefat sayılarının artmaya başladığının görüldüğü öne süren dernek yöneticileri, "9 Mart-12 Nisan tarihleri arasında 2016'da 7 bin 76, 2017'de 7 bin 267, 2018'de 7 bin 302, 2019'da da 7 bin 303 vefat gerçekleşti. Dört yılın ortalaması 7 bin 237 olurken, 2020 yılında ortalama değer 2 bin 301 artarak, 9 bin 538 vefat olarak tespit edildi. Sayısal verilerle ortaya koyduğumuz ölüm sayılarındaki artışın incelemesini ve acilen bir yanıt bulunmasını yetkililerden talep ediyoruz" açıklaması yaptı.
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