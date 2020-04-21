12 ayda 62 kazı

Hürriyet'ten Ömer Erbil'in haberine göre: Örenyerlerinde daha önce 45-60 gün civarı süren arkeolojik kazı çalışmaları bütün yıla yayılarak 12 aylık kazı destek programları başlatılmıştı. Bakanlığa başvuran kazı başkanlıklarına en az 5 adet arkeolog ve 2 adet sanat tarihçisi bulundurma şartına bağlı olarak aylık destek veriliyor. Geçen yıl 20 tane örenyerine ilişkin başlatılan bu çalışma bu sene 62 ören yerine çıkarıldı. Önümüzdeki yıl toplam 122 tane olacağı açıklandı. Böylelikle 600 arkeolog ve 240 sanat tarihçisi için kazı başkanlıkları üzerinden istihdam yaratılması hedefleniyor.

Müzelere yönelik çalışmalar kapsamında da 'sanalmuze.gov.tr' hayata geçirildi. Sanal müzelerin sayısı artırılması için altyapı çalışmaları devam ediyor. Dijital platformlara yeni sanal müzeler konulup, müzeler ziyaretçilerin evlerine taşınacak.

Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren kurumlar sinema, tiyatro, matbaacılık, kitap, dergi, sürekli yayın, gazete, etkinlik ve organizasyon gibi işletmeleri koruyan tedbirler de alındı. Bakanlığa bağlı olarak dışarıdan hizmet alımı şeklinde yevmiye ile çalıştırılan 3 bine yakın sanatçı, ocak ayında sözleşmeli personel statüsüne alındı. 25 yıldır süregelen bu sorun alanı ortadan kaldırılarak bu dönemde de maaş almaları sağlandı. 2020-2021 sezonu için özel tiyatroların proje destekleriyle ilgili hem limitleri yükseltildi hem de başvuracak tiyatro sayısı artırıldı. Ayrıca, finansmana erken erişim ihtiyaçları olacağından, bu sene için başvurular temmuz başına, ödemeleri de eylül başına çekildi.