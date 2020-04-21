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CHP 'infazda ayırım var' diyerek AYM'ye taşıyor

CHP, 100 bine yakın mahküma tahliye yolunu açan İnfaz Yasası'nı bu hafta Anayasa Mahkemesi'ne götürecek. CHP, önce usule daha sonra ise esasa ilişkin başvuruda bulunacak.
 21 Nisan 2020 09:18
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CHP 'infazda ayırım var' diyerek AYM'ye taşıyor


Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre: CHP, İnfaz Yasası ile ilgili Anayasa Mahkemesi'ne ilk başvurusunu bu hafta usul yönünden yapacak. CHP usule ilişkin başvurusunda, yürürlükteki İnfaz Kanunu'nun, kalan hapis cezası sürelerinde yeniden indirimler yapmak suretiyle mahkümların yaklaşık yarısının kapalı cezaevinden çıkarılmasının indirimden çok "özel af" olarak değerlendirilebileceğini vurgulayacak. Başvuruda, "Bu nedenle, öneri, şeklen olarak İnfaz Kanunu ve diğer 11 kanunda değişiklik veya ceza indirimi olarak nitelense de, maddi olarak bir af yasası sonuçlarını doğuracak. Bu sorun, öncelikle Meclis İçtüzüğü 38. maddesi gereği, Adalet Komisyonu'nda öncelikle görüşülmeliydi" görüşü dile getirilecek. Usule ilişkin başvurunun, yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından en geç 10 gün içinde yapılması gerekiyor.

TUTUKLULAR ÖNCELİKLİ OLMALIYDI

CHP önümüzdeki hafta ise İnfaz Yasası'nın içeriğine ilişkin başvurusunu yaparak, Anayasa'ya aykırı olduğunu öne sürmeye hazırlanıyor. Başvurunun temelini "yaşam hakkı bakımından mahpuslar arasında ayrım yapılması" görüşü oluşturuyor. CHP İstanbul Milletvekili ve Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu'nun verdiği bilgiye göre CHP, başvurusunda şu hususlara yer verecek: "İnfazda iyileştirmenin öncelikli muhatabı tutuklular olmalı; bütün tutukluların tahliyesi öngörülmeli idi. Devletin, mahpusların yaşam hakları karşısındaki yükümlülüklerine ve kamu yararına aykırıdır. Terör suçlularını indirim, iyileştirme veya teknik deyimle af dışında tutmuş olması da Anayasa'ya aykırı."

Memurlar.Net
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