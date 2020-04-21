Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe ve Mesut Özil cevabı
|21 Nisan 2020 09:29
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Fenerbahçe ile ilgili soruları da es geçmeyen Acun Ilıcalı, Mesut Özil transferiyle alakalı sorulan soruyu yanıtladı.
Ekibiyle beraber Dominik Cumhuriyeti'nde mahsur kalan ve corona virüs sebebiyle Türkiye'ye dönemeyen Acun Ilıcalı, seyircinin nabzını tutmak için Instagram'ı kullanıyor.
Ilıcalı, Survivor için yaptığı Instagram canlı yayınında Fenerbahçe ile ilgili sorulara da cevap verdi.
"Mesut Özil'i getir artık" şeklinde bir yoruma cevap veren Acun Ilıcalı, transfer için sıcak bir mesaj verirken, "Mesut Özil ile dün konuştum, Mesut ile çok iyiyiz. İyiyiz yani" dedi.
Bir başka taraftarın "Mesut da gelse bir şey olmaz" mesajını da yanıtlayan Ilıcalı, "Fenerbahçelilere sesleniyorum, karamsarlık olmaz, iyimser olacağız. Yaşasın Fenerbahçe. Takım tutmak, bizim için bir mutluluk unsuru, hep beraber eğlenelim" diyerek takımına güvendiğini gösterdi.
Kaynak:Posta
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