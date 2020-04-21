'Koronavirüs vücudumuzu ele geçiriyor'
|21 Nisan 2020 09:35
|Yazdır
Uzmanlar koronavirüsün akciğerlerin yanı sıra çok sayıda organda hasara neden olduğunu saptamış durumda. İşte koronavirüsün vücudumuza etkileri:
1)BURUN
Bazı kişilerde felç, nöbet krizleri, zihin karışıklığı ve beyin iltihabı gibi hastalıklar görülüyor. Hangi etkilerin doğrudan koronavirüsten kaynaklandığı araştırılıyor.
2) AKCİĞER
Koronavirüs saldırısı esnasında bağışıklık hücrelerinin duvarları parçalanarak oksijen alınımı azalıyor. Hasta öksürmeye başlar, ateşi çıkar ve nefes almak için giderek artan bir çaba gösterir.
3) KARACİĞER
Hastaneye kaldırılan hastaların yaklaşık yarısı, kritik değerlerde karaciğer enzim seviyesine sahip. Çok fazla çalışan bağışıklık sistemi ve virüse karşı verilen ilaçlar sorun yaşatabiliyor.
4) BAĞIRSAK
Virüs alt gastrointestinal sistemini de enfekte edebiliyor. Hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ishal görülüyor.
5) GÖZLER
En çok görülen rahatsızlıklar arasında göz kapağı iltihabı, göz zarı iltihabı ve konjonktivit bulunuyor.
6) BURUN
Virüs burunda bulunan sinir hücrelerine zarar veriyor ve böylelikle kişi koku alma yeteneğini kaybediyor.
7) KALP VE DAMAR
Hücrelerin içine nüfus eden virüs, damarlarda enfeksiyona, kan pıhtılarına, kalp krizine ve kalp iltihabına neden olabiliyor.
8) BÖBREK
Böbrek sorunları daha çok ağır hastalarda görülüyor ve ölümcül oluyor. Virüs, böbreklere doğrudan saldırabiliyor ya da vücutta tansiyon gibi diğer sorunlar böbrek yetmezliğine yol açabiliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Dr. Akkoyunlu, korona günlüğünü paylaştı
21 Nisan 2020 00:04
|'İmmün plazma uygulanan hastaların durumu iyiye gidiyor'
20 Nisan 2020 23:51
|'Ani koku kaybı koronavirüs belirtisi olabilir'
20 Nisan 2020 21:48
|Koronavirüse karşı kalabalık ailelere uyarılar
20 Nisan 2020 21:04
|Bilim Kurulu Üyesinden 'yüzük' ve 'kol saati' uyarısı
20 Nisan 2020 17:03
|200 üniteden fazla 'immün plazma' toplandı
19 Nisan 2020 22:50
|Tevfik Özlü'den klima uyarısı: Bulaşma olasılığını artırır
19 Nisan 2020 22:44
|Uzmanından 'Kovid-19'un belirtilerini hafife almayın' uyarısı
19 Nisan 2020 21:48
|Cerrahi maskeler virüsün bulaşma oranını yüzde 60 engelliyor
19 Nisan 2020 15:15
|Koronavirüste vaka oranı hızla düştü, iyileşenlerin sayısı 3 katına çıktı
19 Nisan 2020 11:11