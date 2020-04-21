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'Koronavirüs vücudumuzu ele geçiriyor'

Dünyada yaklaşık 2.5 milyon insana bulaşan ve 160 binden fazla ölüme neden olan COVID-19 hakkında bilim insanları her gün yeni bir bilgiye ulaşıyor.
 21 Nisan 2020 09:35
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'Koronavirüs vücudumuzu ele geçiriyor'

Uzmanlar koronavirüsün akciğerlerin yanı sıra çok sayıda organda hasara neden olduğunu saptamış durumda. İşte koronavirüsün vücudumuza etkileri:

1)BURUN

Bazı kişilerde felç, nöbet krizleri, zihin karışıklığı ve beyin iltihabı gibi hastalıklar görülüyor. Hangi etkilerin doğrudan koronavirüsten kaynaklandığı araştırılıyor.

2) AKCİĞER

Koronavirüs saldırısı esnasında bağışıklık hücrelerinin duvarları parçalanarak oksijen alınımı azalıyor. Hasta öksürmeye başlar, ateşi çıkar ve nefes almak için giderek artan bir çaba gösterir.

3) KARACİĞER

Hastaneye kaldırılan hastaların yaklaşık yarısı, kritik değerlerde karaciğer enzim seviyesine sahip. Çok fazla çalışan bağışıklık sistemi ve virüse karşı verilen ilaçlar sorun yaşatabiliyor.

4) BAĞIRSAK

Virüs alt gastrointestinal sistemini de enfekte edebiliyor. Hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ishal görülüyor.

5) GÖZLER

En çok görülen rahatsızlıklar arasında göz kapağı iltihabı, göz zarı iltihabı ve konjonktivit bulunuyor.

6) BURUN

Virüs burunda bulunan sinir hücrelerine zarar veriyor ve böylelikle kişi koku alma yeteneğini kaybediyor.

7) KALP VE DAMAR

Hücrelerin içine nüfus eden virüs, damarlarda enfeksiyona, kan pıhtılarına, kalp krizine ve kalp iltihabına neden olabiliyor.

8) BÖBREK

Böbrek sorunları daha çok ağır hastalarda görülüyor ve ölümcül oluyor. Virüs, böbreklere doğrudan saldırabiliyor ya da vücutta tansiyon gibi diğer sorunlar böbrek yetmezliğine yol açabiliyor.
Memurlar.Net
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