Sperma üretim merkezlerine elektronik başvuru imkanı

Sperma, ovum ve embriyo üretim merkezlerinin kuruluş başvuruları elektronik ortamda alınabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının, Sperma, Ovum ve Embriyo Üretim Merkezlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle sperma, ovum ve embriyo üretimi yapmak üzere kişi ve kuruluşlar tarafından kurulacak üretim merkezlerinin kuruluş ve çalışma izinlerine ilişkin esaslar düzenleniyor.

Değişikliğe göre, kuruluş izninde istenen beyanname, vaziyet planı ve detaylı ve teknik kurallara göre hazırlanmış proje belgeler hariç yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerin sunumunda, gerekli altyapının sağlanması halinde başvurular elektronik ortamda alınabilecek. Başka kurum ve kuruluşlar tarafından elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgeler başvurandan talep edilmeyecek.