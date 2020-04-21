Bugün Bilim Kurulu toplanacak
|21 Nisan 2020 09:43
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CNN TÜRK muhabiri Sena Alkan, Bilim Kurulu toplantısını ve masadaki başlıkları canlı yayında anlattı. İşte ayrıntılar:
Henüz saati belli değil ancak bugün Koronavirüs ile Mücadele Bilim Kurulu'nun toplanmasını bekliyoruz. Ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kameralar karşısına geçmesini ve bir basın açıklaması yapmasını bekliyoruz.
Peki, Bilim Kurulu toplantısında neler ele alınacak? Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesindeki yol haritası ele alınacak. Geçtiğimiz haftalarda sokağa çıkma yasağı ilanı sonrası özellikle cuma günü bazı manzaralar ortaya çıkmıştı. Sosyal mesafenin ve sosyal izolasyonun sağlanmadığı görüntüler ortaya çıkmıştı. O görüntülerin üzerinden 15 gün geçti. Dolayısıyla o manzaraların bugüne ne gibi yansımalarının olduğu takip edilecek. Aslında Bilim Kurulu bunu da değerlendirmiş olacak. Oldukça kritik bir toplantı olacak. Koronavirüs vakalarında artış var mıdır ve bundan sonra nasıl bir yol izlenecek, tüm bunlar masaya yatırılacak.
Bir diğer nokta tedavi görüp iyileşen hasta sayısında artış görüyoruz. İyileşen hasta sayısında uygulanan tedavi yöntemleri de önemli. Bunlar da tek tek masaya yatırılan başlıklar oluyor. Hangi hasta grubuna nasıl bir tedavi uygulanacağı değerlendirilecek. Uygulanan tedavi yöntemlerinden elde edilen verim de değerlendirilecek? Bu veriler Sağlık Bakanı Koca'ya iletilecek.
Bugün gerçekleştirilecek Bilim Kurulu toplantısında kapsamlı bir şekilde koronavirüsle mücadelenin detayları ele alınacak. Toplantının öğleden sonra gerçekleşmesini bekliyoruz. Ardından Sağlık Bakanı kameralar karşısına geçecek ve son koronavirüs rakamlarını açıklayacak ve gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.
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