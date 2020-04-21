1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bugün Bilim Kurulu toplanacak

Koronavirüs ile Mücadele Bilim Kurulu bugün toplanıyor. Toplantı 10 Nisan'daki sokağa çıkma yasağı duyurusu sonrası sosyal mesafe ihlalleri ve izolasyonun sağlanamamasının üzerinden 15 gün geçmesinin ardından gerçekleşiyor. Toplantıda bu durumun sonuçlarının da inceleneceği belirtiliyor
 21 Nisan 2020 09:43
Yazdır
Bugün Bilim Kurulu toplanacak

CNN TÜRK muhabiri Sena Alkan, Bilim Kurulu toplantısını ve masadaki başlıkları canlı yayında anlattı. İşte ayrıntılar:

Henüz saati belli değil ancak bugün Koronavirüs ile Mücadele Bilim Kurulu'nun toplanmasını bekliyoruz. Ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kameralar karşısına geçmesini ve bir basın açıklaması yapmasını bekliyoruz.

Peki, Bilim Kurulu toplantısında neler ele alınacak? Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesindeki yol haritası ele alınacak. Geçtiğimiz haftalarda sokağa çıkma yasağı ilanı sonrası özellikle cuma günü bazı manzaralar ortaya çıkmıştı. Sosyal mesafenin ve sosyal izolasyonun sağlanmadığı görüntüler ortaya çıkmıştı. O görüntülerin üzerinden 15 gün geçti. Dolayısıyla o manzaraların bugüne ne gibi yansımalarının olduğu takip edilecek. Aslında Bilim Kurulu bunu da değerlendirmiş olacak. Oldukça kritik bir toplantı olacak. Koronavirüs vakalarında artış var mıdır ve bundan sonra nasıl bir yol izlenecek, tüm bunlar masaya yatırılacak.

Bir diğer nokta tedavi görüp iyileşen hasta sayısında artış görüyoruz. İyileşen hasta sayısında uygulanan tedavi yöntemleri de önemli. Bunlar da tek tek masaya yatırılan başlıklar oluyor. Hangi hasta grubuna nasıl bir tedavi uygulanacağı değerlendirilecek. Uygulanan tedavi yöntemlerinden elde edilen verim de değerlendirilecek? Bu veriler Sağlık Bakanı Koca'ya iletilecek.

Bugün gerçekleştirilecek Bilim Kurulu toplantısında kapsamlı bir şekilde koronavirüsle mücadelenin detayları ele alınacak. Toplantının öğleden sonra gerçekleşmesini bekliyoruz. Ardından Sağlık Bakanı kameralar karşısına geçecek ve son koronavirüs rakamlarını açıklayacak ve gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.
CNN Türk
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Aile Bakanlığından tahliye edilen kadınlar için özel önlem
21 Nisan 2020 11:30		 'Bu hafta sonuna doğru maske sorunu kalmayacak'
21 Nisan 2020 11:17
'WhatsApp ekmek hattı' aracılığıyla vatandaşa ekmek ulaştırılıyor
21 Nisan 2020 11:14		 Vakıflar, padişah ve sadrazamların asırlar önceki isteklerini yerine getiriyor
21 Nisan 2020 10:31
Polisten çocuklara eve teslim tahliye
21 Nisan 2020 10:07		 Sperma üretim merkezlerine elektronik başvuru imkanı
21 Nisan 2020 09:41
42 kişinin hayatını kaybettiği yol ulaşıma açıldı
21 Nisan 2020 09:31		 12 ayda 62 kazı
21 Nisan 2020 09:14
AKOM'dan İstanbul için yağışlı hava uyarısı
21 Nisan 2020 08:57		 1000 TL'lik yardım bunlara verilmeyecek
21 Nisan 2020 08:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:35 - Bakan Pakdemirli: Bugün ve yarın vatandaşlar istediği gibi alışverişini yapsın11:34 - Borsa 24 Nisan'da açık olacak11:33 - Erzincan'da devrilen tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti11:30 - Aile Bakanlığından tahliye edilen kadınlar için özel önlem11:27 - İstanbul ve Bitlis'te bazı bölgeler 'riskli alan' ilan edildi11:20 - Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı11:17 - 'Bu hafta sonuna doğru maske sorunu kalmayacak'11:14 - 'WhatsApp ekmek hattı' aracılığıyla vatandaşa ekmek ulaştırılıyor11:14 - MEB'in usta öğretici ve kursiyerleri, 7 milyon maskeyle destek oldu11:12 - Evinden çıkamayan vatandaşın tarlasını DSİ görevlileri suladı
11:10 - Patent Kurumu'na 3 ayda yaklaşık 37 bin marka başvurusu yapıldı11:09 - Yargıtay 'korkak' sözü hakaret değildir11:08 - Yabancı ekonomistler, TCMB'nin faiz indirimlerine devam etmesini bekliyor11:01 - Buğday verimi için çiftçiye gübreleme ve süne uyarısı10:56 - Ebelik alanında profesör alınırken konulan ilginç şart!10:52 - Torun hasreti çeken anneneye jandarmadan sürpriz10:48 - Bakan Albayrak: Lisede de olsanız, bu eğitimlere katılın10:46 - Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Şehir Hastanelerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
1000 TL'lik yardım bunlara verilmeyecek
4 günlük sokağa çıkma yasağının Genelgesi yayımlandı... İşte tam metin
21 Nisan 2020 tarihli atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı
Bilim Kurulu Üyesi: Geçen yaz gibi bir yaz olmayacak
Recep Akdağ, Şehir Hastaneleriyle ilgili o iddiayı yalanladı
Pik noktası 3 Mayıs'ta
DSÖ Genel Direktörü: Daha en kötüsünü görmedik
Maskeyle gelen tehlike
Adli süreler bir ay daha uzatılıyor
Dr. Akkoyunlu, korona günlüğünü paylaştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bu tür faaliyetlerin amacı halka hizmet değil,şov yapmaktır 4
gram altın 3
mercimek 1
la casa de papel 2
petrolün eksi fiyata inmesi 4
kendi ayakları üstünde durmak 3
zonguldak valisinin sağlıkçıları eleştirmesi 2
ebru şallı'nın evladını kaybetmesi 4
corona virüs zamanında kilo alınması 8
corona virüs vaka sayısı 2
SON İLANLAR
TÜRKSAT 7 Personel alacak
Aydın Nazbel 1 İşçi Alacak
Ağrı Taşlıçay Belediyesi 5 İşçi Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam