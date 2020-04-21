Bolu Dağı'nda yoğun sis etkli oluyor
Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu kesiminde etkili olan sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
|21 Nisan 2020 09:52
|Yazdır
D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinin Düzce ve Bolu kesimlerinde sabah saatlerinden bu yana etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
Kara yolunun özellikle Düzce kesiminde bulunan Bakacak, Karanlıkdere, Taşaltı, Bıçkıyanı ve Sarıçökek mevkileriyle Bolu kesimindeki Seymenler, Elmalık ve Köroğlu mevkilerinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle araçlar zaman zaman ilerlemekte güçlük çekiyor.
Polis ve Karayolları ekipleri söz konusu bölgelerde sürekli ring halinde bulunarak, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız konusunda uyarıyor.
Meteoroloji yetkilileri, yağış ve sisin zaman zaman etkili olacağını bildirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Evinden çıkamayan vatandaşın tarlasını DSİ görevlileri suladı
21 Nisan 2020 11:12
|Torun hasreti çeken anneneye jandarmadan sürpriz
21 Nisan 2020 10:52
|Polis oğluna ve sağlık çalışanı gelinine tarladan seslendi
21 Nisan 2020 10:43
|Gölün ortasındaki adada koronavirüsten izole bir hayat sürdürüyorlar
21 Nisan 2020 10:37
|Korona mesaisine nikah molası
21 Nisan 2020 10:28
|Bilim Kurulu Üyesi: Geçen yaz gibi bir yaz olmayacak
21 Nisan 2020 09:50
|Kars'ın gülen adamı, kendisini tutamıyor...
21 Nisan 2020 09:38
|'Kan stokları tehlikeli sınıra geriledi' diye uyarıp çağrı yaptı
21 Nisan 2020 09:33
|Pik noktası 3 Mayıs'ta
21 Nisan 2020 09:16
|Tabip Odası: Enfekte olan sağlık çalışanı 2 bine yaklaştı
21 Nisan 2020 08:55