Mercan Vadisi'nde boz ayılar görüntülendi
Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Mercan Vadisi'nde, bir boz ayı ile yavrularının yiyecek arayışı görüntülendi.
|21 Nisan 2020 09:52
|Yazdır
Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Mercan Vadisi'nde, bir boz ayı ile yavrularının yiyecek arayışı görüntülendi.
El değmemiş doğası ve yaban hayatıyla ön plana çıkan Ovacık'ta, ilkbaharın gelişiyle birlikte boz ayılar kış uykusundan uyanmaya başladı.
İlçeye bağlı Şahverdi köyü mevkisinde yer alan Mercan Vadisi'nde anne boz ayı ve 2 yavrusunun yiyecek araması kameralara yansıdı.
Vadideki karlar üzerinde bir süre gezinen ve oyun oynayan ayılar, izlendiklerini fark edince zirveye doğru tırmanarak gözden kayboldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Her belediye başkanı pandemi kurulu üyesidir'
21 Nisan 2020 10:35
|Vakıflar, padişah ve sadrazamların asırlar önceki isteklerini yerine getiriyor
21 Nisan 2020 10:31
|Üniversite öğrencisinden rap şarkılı 'evde kal' çağrısı
18 Nisan 2020 11:23
|Koronavirüsü hiçe sayıp 108 kişi kumar oynadı
17 Nisan 2020 17:35
|Kovid-19 tedbiri kapsamında yurtta kalan 750 cezaevi personeline moral ikramı
17 Nisan 2020 09:59
|Irak'tan gelen Türkler Nevşehir'deki yurda yerleştirildi
16 Nisan 2020 23:54
|Irak'tan Kayseri'ye getirilen 32 kişi yurda yerleştirildi
16 Nisan 2020 22:16
|Muğla'da yangın çıkan evdeki köpekler kalp masajıyla kurtarıldı
15 Nisan 2020 12:33
|'Yasak kalktıktan sonra lütfen dışarıya hücum etmeyin'
12 Nisan 2020 22:54
|Nevşehir'de belediyeden gezici otobüsle moral konseri
12 Nisan 2020 19:35