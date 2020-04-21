1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mercan Vadisi'nde boz ayılar görüntülendi

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Mercan Vadisi'nde, bir boz ayı ile yavrularının yiyecek arayışı görüntülendi.
 21 Nisan 2020 09:52
Yazdır
Mercan Vadisi'nde boz ayılar görüntülendi

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Mercan Vadisi'nde, bir boz ayı ile yavrularının yiyecek arayışı görüntülendi.

El değmemiş doğası ve yaban hayatıyla ön plana çıkan Ovacık'ta, ilkbaharın gelişiyle birlikte boz ayılar kış uykusundan uyanmaya başladı.

İlçeye bağlı Şahverdi köyü mevkisinde yer alan Mercan Vadisi'nde anne boz ayı ve 2 yavrusunun yiyecek araması kameralara yansıdı.

Vadideki karlar üzerinde bir süre gezinen ve oyun oynayan ayılar, izlendiklerini fark edince zirveye doğru tırmanarak gözden kayboldu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Her belediye başkanı pandemi kurulu üyesidir'
21 Nisan 2020 10:35		 Vakıflar, padişah ve sadrazamların asırlar önceki isteklerini yerine getiriyor
21 Nisan 2020 10:31
Üniversite öğrencisinden rap şarkılı 'evde kal' çağrısı
18 Nisan 2020 11:23		 Koronavirüsü hiçe sayıp 108 kişi kumar oynadı
17 Nisan 2020 17:35
Kovid-19 tedbiri kapsamında yurtta kalan 750 cezaevi personeline moral ikramı
17 Nisan 2020 09:59		 Irak'tan gelen Türkler Nevşehir'deki yurda yerleştirildi
16 Nisan 2020 23:54
Irak'tan Kayseri'ye getirilen 32 kişi yurda yerleştirildi
16 Nisan 2020 22:16		 Muğla'da yangın çıkan evdeki köpekler kalp masajıyla kurtarıldı
15 Nisan 2020 12:33
'Yasak kalktıktan sonra lütfen dışarıya hücum etmeyin'
12 Nisan 2020 22:54		 Nevşehir'de belediyeden gezici otobüsle moral konseri
12 Nisan 2020 19:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:35 - Bakan Pakdemirli: Bugün ve yarın vatandaşlar istediği gibi alışverişini yapsın11:34 - Borsa 24 Nisan'da açık olacak11:33 - Erzincan'da devrilen tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti11:30 - Aile Bakanlığından tahliye edilen kadınlar için özel önlem11:27 - İstanbul ve Bitlis'te bazı bölgeler 'riskli alan' ilan edildi11:20 - Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı11:17 - 'Bu hafta sonuna doğru maske sorunu kalmayacak'11:14 - 'WhatsApp ekmek hattı' aracılığıyla vatandaşa ekmek ulaştırılıyor11:14 - MEB'in usta öğretici ve kursiyerleri, 7 milyon maskeyle destek oldu11:12 - Evinden çıkamayan vatandaşın tarlasını DSİ görevlileri suladı
11:10 - Patent Kurumu'na 3 ayda yaklaşık 37 bin marka başvurusu yapıldı11:09 - Yargıtay 'korkak' sözü hakaret değildir11:08 - Yabancı ekonomistler, TCMB'nin faiz indirimlerine devam etmesini bekliyor11:01 - Buğday verimi için çiftçiye gübreleme ve süne uyarısı10:56 - Ebelik alanında profesör alınırken konulan ilginç şart!10:52 - Torun hasreti çeken anneneye jandarmadan sürpriz10:48 - Bakan Albayrak: Lisede de olsanız, bu eğitimlere katılın10:46 - Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Şehir Hastanelerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
1000 TL'lik yardım bunlara verilmeyecek
4 günlük sokağa çıkma yasağının Genelgesi yayımlandı... İşte tam metin
21 Nisan 2020 tarihli atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı
Bilim Kurulu Üyesi: Geçen yaz gibi bir yaz olmayacak
Recep Akdağ, Şehir Hastaneleriyle ilgili o iddiayı yalanladı
Pik noktası 3 Mayıs'ta
DSÖ Genel Direktörü: Daha en kötüsünü görmedik
Maskeyle gelen tehlike
Adli süreler bir ay daha uzatılıyor
Dr. Akkoyunlu, korona günlüğünü paylaştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
4 gün sokağa çıkma yasağı 3
zavadak dayı 1
ebru şallı'nın evladını kaybetmesi 4
şu an çalan şarkı 1
video oyunlara ve konsollara yüzde 50 vergi gelmesi 4
zonguldak valisinin sağlıkçıları eleştirmesi 2
ücretsiz ekmek dağıtımının yasaklanması 4
la casa de papel 2
yazmak 1
258 tl'lik arsa 1
SON İLANLAR
TÜRKSAT 7 Personel alacak
Aydın Nazbel 1 İşçi Alacak
Ağrı Taşlıçay Belediyesi 5 İşçi Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam