Polisten çocuklara eve teslim tahliye
|21 Nisan 2020 10:07
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TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesinin ardından geçtiğimiz hafta cezaevlerinden tahliyeler başladı. Kanunun çocuklara ilişkin suçları da kapsaması nedeniyle çocuk cezaevlerinden de tahliyeler başladı. Ancak emniyet görevlileri cezaevlerinden tahliye olan çocuklar içi önlemler aldı. 18 yaş altı tutukluların tahliyelerinin ardından ailelerinin yanına gitmeme, çeşitli suç örgütleri ve terör örgütleri tarafından kandırılma ihtimalleri üzerine bir dizi tedbir alındı. Emniyet tahliye olacak çocukların listesini alıp cezaevleri önlerine ekip gönderdi. Tahliye olan çocuklar polisler eşliğinde ailelerine teslim edildi.
YASAĞA UYACAKLAR
İstanbul'da bulunan çocuk tutuklu evlerinden şu ana kadar tahliye edilen 150 çocuk ailesine ulaştırıldı. Çocukların yanlarında görevlendirilen bir komiser ve polislerden oluşan ekipler otobüs ve minibüslerle sosyal mesafe kuralına dikkat ederek 39 ildeki adreslere çocukları tek tek teslim etti. Tahliye olan çocuklar 20 yaş altı olduğu için koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulamasıyla evde kalacak.
DEVRİM TOSUNOĞLU
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