Bakan Karaismailoğlu: Bilet iadeleri garanti altına alındı
|21 Nisan 2020 10:10
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Bakan Karaismailoğlu, Yeni Tip Koronovirüs (Codvid-19) salgını nedeniyle en
fazla etkilenen sektörlerin başında gelen Sivil Havacılık sektörüne yönelik
tedbirleri aldıklarını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "Havayolu Yolcu Haklarına
ait yönetmelikte bilet iadelerini de garanti altına aldık. Vatandaşlarımız isterse
biletlerini açığa aldırabilecek ve bu biletleri 6 ay içerisinde kullanabilecekler
ya da isteyenler uçuşların başlatılmasının ardından iki ay içerisinde ödediği
bilet ücretini iade alabilecek" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yeni Tip Koronovirüs salgınının küresel ticarete yönelik etkilerini en aza indirmek amacıyla gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi. Alınan önlemler sayesinde virüsle mücadelede önemli mesafe kat edildiğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Tabi ki söz konusu salgının sosyo-ekonomik anlamda vatandaşa etkilerini azaltmak amacıyla da birçok sektöre yönelik tedbirleri aldık. Bu noktada en fazla etkilenen sektörlerin başında gelen Sivil Havacılık sektöründe yaşanacak sıkıntıları da en aza indirmek için gerekli önlemler alındı" dedi.
Ödemeler ötelendi
Bakan Karaismailoğlu, sivil havacılığa yönelik olarak öncelikle havayolu sefer
iptallerinden dolayı işletmecilerin slot kaybına uğramaması için gerekli tedbirleri
aldıklarını anlattı. Havalimanı, terminal ve yer hizmetlerine ait işletmelerin
de ruhsat ve temdit ödemelerini uçuşların başlamasından 3 ay sonrasına ertelendiğini
bildiren Karaismailoğlu, böylece sektörün ödemesi gereken yaklaşık 38 Milyon
liralık borcunun ötelendiğini söyledi. Diğer hizmetlerin ücretlerinde bu yıl
için yüzde 50 oranında indirildiğini açıklayan Karaismailoğlu, havayollarının
Eurocontrol'e olan yaklaşık 30 Milyon Avro borcunun de ertelendiğini bildirdi.
İsteyenler bileti açığa aldıracak
Bakan Karaismailoğlu, tüm turistik faaliyetleri ile taşımacılık faaliyetleri iptal edilen sıcak hava balonu işletmelerinin de ruhsat ve temdit ödemelerine ait yaklaşık 15 Milyon lira tutarındaki alacakların bir yıl ertelendiğini açıklayarak, "Havayolu Yolcu Haklarına ait yönetmelikte yapılan düzenleme ile havayollarından bilet iadelerinin yapılmasını yolcu hakları bakımından garanti altına aldık. Yaptığımız bu düzenleme ile vatandaşlarımız isterse biletlerini açığa aldırabilecek ve bu biletleri 6 ay içerisinde kullanabilecekler. Bilet ücret iadesi isteyen vatandaşlarımıza da havayolu firmaları tarafından uçuşların başlatılmasının ardından iki ay içerisinde ödediği bilet ücretini iade alabilecek" diye konuştu.
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