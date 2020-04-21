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Borsa, güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,58 düşüşle 98.368,45 puana geriledi.
 21 Nisan 2020 10:12
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Borsa, güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 577,43 puan ve yüzde 0,58 değer kaybederek 98.368,45 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,84 ve holding endeksi yüzde 0,40 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,15 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,29 ile ulaştırma oldu.

Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 99.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,78 artışla 98.945,88 puandan tamamladı.

Analistler, dün akşam ABD petrol piyasasında yaşanan şokun, ABD Başkanı Donald Trump'ın petrol alımı yapılacağı yönündeki açıklaması ile şimdilik atlatılsa da fiyatların seyri ve haber akışının bundan sonraki süreçte daha yakından takip edileceğini bildirdi.

Dün Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün mayıs vadeli ve fiziki teslimli sözleşmelerinde, vade sonuna bir gün kala düşük hacimle de olsa eksi fiyattan işlemler geçti.

WTI'ın mayıs vadeli kontratı, dün eksi 37,6 dolar seviyesine kadar gerilerken, en aktif vade olan haziran vadeli kontrat ise bir önceki kapanışa göre yüzde 22 değer kaybederek 13 doları görmesinin ardından bugün 14,5 dolarda dengelendi.

Petrol fiyatlarında yaşanan şokun, özellikle enerji devi şirket hisseleri ve fonları üzerinden pay piyasalarını da olumsuz etkilediğine işaret eden analistler, petrol fiyatlarının seyri ve yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 ve 100.000 seviyelerinin önemli direnç konumuna geldiğini, 97.000 ve 95.500'ün ise destek olarak takip edileceğini kaydetti.

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Anadolu Ajansı
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