Menfezde valiz içerisinde silah ve mühimmat ele geçirildi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir menfezde PKK'lı teröristlerce valiz içerisine gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi.
|21 Nisan 2020 10:16
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Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince İpek yolunda bir menfezde arama yapıldı.
Aramada valiz içerisine gizlenmiş, tabanca, yaklaşık 750 gram patlayıcı, 2 bisküvi kutusu içerisinde 200-250 gram civarında PETN olduğu tespit edilen patlayıcı, 24 fişek, 3 şarjör, tabanca susturucusu ve 6 el yapımı patlayıcı kapsülü bulundu.
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