1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşine mafya kurşunu

Salda Gölü'ne giren iş makinelerini kamuoyuna duyuran Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, evlerine gelen kişiler tarafından mafyavari bir şekilde ayaklarından vuruldu. Saldırının bir otel ruhsatının iptalinden kaynaklandığı belirtildi.
 21 Nisan 2020 10:26
Yazdır
Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşine mafya kurşunu

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre: Burdur'un Yeşilova Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel'in (68), Koyunlar Çeşme Mahallesi'ndeki evine dün 04.40 sıralarında gelen kimliği belirsiz kişiler kapıyı çaldı. Saldırganlar, kapıyı açan Başkan Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'e (64) tabancayla ateş açtı. Başkan Mümtaz Şenel'in sağ ve sol ayaklarına 5 el ateş eden şüpheliler, eşini de ayağından vurduktan sonra kaçtı. İhbar üzerine eve çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Başkan Şenel ve eşi, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Mümtaz Şenel'in ameliyata alındığı bildirildi. Burdur Valisi Hasan Şıldak ve CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker de Burdur Devlet Hastanesi'ne giderek başhekim Nedim Ongun'dan bilgi aldı.

'BİZ POLİSİZ' DEMİŞLER

Saldırıyı kınayan CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, "Sabah 04.35'te, belediye başkanımız Mümtaz Şenel'in evine gelen kişi ya da kişiler kapıyı çalarak, polis olduklarını söyleyerek başkanımızı dışarıya çağırmış, kendisi ve eşini ayaklarından kurşunlanmış. Şu an hayati bir tehlikeleri yok. Doktorlarımız tedavisini yürütmekte" dedi. Saldırıyla ilgili bağlantısı olduğu düşünülen otelin işletmecisinin güvenlik güçlerince arandığı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mümtaz Şenel'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

ŞÜPHELİ OTEL

Dünya harikası Salda Gölü'nün bulunduğu Burdur'da, Yeşilova Belediyesi'nin CHP'li başkanı Mümtaz Şenel ve eşinin evinde silahla vurulması, büyük tepki yarattı.

'MAFYAVARİ BİR GÖZDAĞI'

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker de tedavisi süren Yeşilova Belediye Başkanı Şenel'i hastanede ziyaret etti. Hastanede açıklama yapan Göker, "Yaklaşık bir hafta önce bölgede faaliyet gösteren bir otel, yasadışı faaliyeti gerekçesiyle mühürlenip ruhsatı iptal edilmişti. Büyük olasılıkla olay bundan kaynaklı. Olayın işleniş şekliyle mafyavari bir gözdağı vermekten ibaret olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'ZANLILAR OTEL ÇALIŞANI' İDDİASI

Salda Gölü Koruma Derneği Başkanı Gazi Osman Şakar, Hürriyet'e Yeşilova'daki durumu şöyle anlattı:

"Saldırının 'Millet Bahçesi'yle ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Kayadibi'nde mülkiyeti belediyeye ait olan, göl manzaralı bir otel var. 2 gün önce polis tutanak tutmuş, kaymakamlık da kapatılması için belediyeyi görevlendirmiş. Belediye de mühürlemiş ve kira sözleşmesini iptal etmiş. Bu oteli önceki belediye başkanı 10 yıllığına işletenlere kiralamış. Sözleşmenin bitimine 3 yıl kalmış ama devam etmek istiyorlarmış. Yakalanan iki kişinin de bu otelin çalışanı olduğu söyleniyor. Bu saldırıyı kınıyoruz." Aysel ALP / ANKARA - DHA

BAŞSAVCILIK: 4 KİŞİ GÖZALTINDA

Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, "Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kimlik tespiti yapılan 3 şüpheli ise aranmaktadır. Olayla ilgili soruşturma titizlikle devam etmektedir. Şüphelilerin son yargı paketiyle cezaevinden tahliye olan hükümlüler arasında yer aldıkları iddiaları asılsızdır" denildi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erzincan'da devrilen tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti
21 Nisan 2020 11:33		 İstanbul ve Bitlis'te bazı bölgeler 'riskli alan' ilan edildi
21 Nisan 2020 11:27
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
21 Nisan 2020 11:20		 Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü
21 Nisan 2020 10:46
Kilis'te bir mezra karantinaya alındı
21 Nisan 2020 10:38		 Aydın'da kaza yapan traktörün 14 yaşındaki sürücüsü öldü
21 Nisan 2020 10:37
Lüks aracın içinde şiddet
21 Nisan 2020 10:33		 Çalıntı araçla polisin üzerine gitti
21 Nisan 2020 08:28
195 uçuşla dev tahliye: 59 ülkeden 25 bin kişi gelecek
21 Nisan 2020 06:10		 Sultangazi'deki feci kaza anı cep telefonu kamerasında
21 Nisan 2020 00:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:35 - Bakan Pakdemirli: Bugün ve yarın vatandaşlar istediği gibi alışverişini yapsın11:34 - Borsa 24 Nisan'da açık olacak11:33 - Erzincan'da devrilen tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti11:30 - Aile Bakanlığından tahliye edilen kadınlar için özel önlem11:27 - İstanbul ve Bitlis'te bazı bölgeler 'riskli alan' ilan edildi11:20 - Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı11:17 - 'Bu hafta sonuna doğru maske sorunu kalmayacak'11:14 - 'WhatsApp ekmek hattı' aracılığıyla vatandaşa ekmek ulaştırılıyor11:14 - MEB'in usta öğretici ve kursiyerleri, 7 milyon maskeyle destek oldu11:12 - Evinden çıkamayan vatandaşın tarlasını DSİ görevlileri suladı
11:10 - Patent Kurumu'na 3 ayda yaklaşık 37 bin marka başvurusu yapıldı11:09 - Yargıtay 'korkak' sözü hakaret değildir11:08 - Yabancı ekonomistler, TCMB'nin faiz indirimlerine devam etmesini bekliyor11:01 - Buğday verimi için çiftçiye gübreleme ve süne uyarısı10:56 - Ebelik alanında profesör alınırken konulan ilginç şart!10:52 - Torun hasreti çeken anneneye jandarmadan sürpriz10:48 - Bakan Albayrak: Lisede de olsanız, bu eğitimlere katılın10:46 - Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Şehir Hastanelerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
1000 TL'lik yardım bunlara verilmeyecek
4 günlük sokağa çıkma yasağının Genelgesi yayımlandı... İşte tam metin
21 Nisan 2020 tarihli atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı
Bilim Kurulu Üyesi: Geçen yaz gibi bir yaz olmayacak
Recep Akdağ, Şehir Hastaneleriyle ilgili o iddiayı yalanladı
Pik noktası 3 Mayıs'ta
DSÖ Genel Direktörü: Daha en kötüsünü görmedik
Maskeyle gelen tehlike
Adli süreler bir ay daha uzatılıyor
Dr. Akkoyunlu, korona günlüğünü paylaştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dornaz alfa 2
4 gün sokağa çıkma yasağı 3
survivor 3
corona virüs vaka sayısı 2
iran'da civcivlerin diri diri gömülmesi 6
video oyunlara ve konsollara yüzde 50 vergi gelmesi 4
258 tl'lik arsa 1
zonguldak valisinin sağlıkçıları eleştirmesi 2
la casa de papel 2
Hint dizileri 1
SON İLANLAR
TÜRKSAT 7 Personel alacak
Aydın Nazbel 1 İşçi Alacak
Ağrı Taşlıçay Belediyesi 5 İşçi Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam