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Korona mesaisine nikah molası

Koronavirüs salgını ile mücadele eden doktor çift, önlükleri ve stetoskopları ile nikah masasına oturdu.
 21 Nisan 2020 10:28
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Korona mesaisine nikah molası

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Anestezi Uzmanı Dr. Elif Akova ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan Genel Cerrah Dr. Alişan Berk Deniz çifti, koronavirüs salgınıyla olan mücadelelerine nikah molası verdi.

Gelinlik ve damatlığın üzerine doktor önlüklerini giyip stetoskoplarını takan çift, Çekmeköy Belediyesi Nikah Sarayı'nda evlendi. Törene çiftin aileleri ve yakınlarından sınırlı sayıda kişi katılabildi. İnsanlara "Evde kal" çağrısı yapan çift, "Mutluyuz, nikahtan sonra işimize devam edeceğiz" dedi.
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