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Vakıflar, padişah ve sadrazamların asırlar önceki isteklerini yerine getiriyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü, asırlardır vakıf kuran Osmanlı yöneticilerinin hayır şartlarını yerine getirmek amacıyla kapıları tek tek çalıyor.
 21 Nisan 2020 10:31
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Vakıflar, padişah ve sadrazamların asırlar önceki isteklerini yerine getiriyor

Edirne ve Kırklareli'nde I. Mehmet, II. Selim ve II. Beyazıt gibi padişahlar, Semiz Ali Paşa gibi veziriazamlar, Mihaloğullarından Hızır Bey gibi komutanlar adına kurulan vakıfların senetlerinde pek çok şart yer alıyor.

Bu şartlardan biri de ahaliye her ay düzenli olarak gıda yardımında bulunmak yer alıyor.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü de bu şartı yerine getirmek için her ay düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine pek çok yardımın yanı sıra gıda yardımında da bulunuyor.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, kuru gıda dağıtımının ardından yaptığı açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak Türkiye'nin 81 ilinde her ay düzenli olarak kuru gıda dağıtımları yaptıklarını söyledi.

Yardımların vakfiyelerde yer alan hayır şartları gereğince gerçekleştirildiğini ifade eden Güneren, "Edirne ve Kırklareli'de Osmanlı zamanında kurulmuş çok önemli vakıflar var. Örneğin Selimiye Camisi banisi II. Selim Vakfının (Sultan Selim Han-ı sani bin Sultan Süleyman Han Vakfı) hayır şartları arasında gıda dağıtımı var. Malum ramazan ayı yaklaşıyor, ramazan gelmeden hem Edirne, hem Kırklareli'nde kuru gıda dağıtımlarımızı tamamlamış olacağız" dedi.

Edirne ve Kırklareli'nde 1475 kişiye gıda dağıtımı yaptıklarını vurgulayan Osman Güneren, korona salgını nedeniyle kişisel hijyen ve sosyal mesafe koşullarını dikkate alarak dağıtımı gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.
Anadolu Ajansı
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