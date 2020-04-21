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Aydın'da kaza yapan traktörün 14 yaşındaki sürücüsü öldü
Aydın'ın Buharkent ilçesinde traktörle beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, traktörü kullanan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
|21 Nisan 2020 10:37
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Aydın'ın Buharkent ilçesinde traktörle beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, traktörü kullanan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Mustafa Aşı yönetimindeki 20 DM 687 plakalı beton mikseri, Aydın-Denizli kara yolu Ortakçı Mahallesi mevkisinde 14 yaşındaki Ali Ü. yönetimindeki 09 ZH 182 plakalı traktörle çarpıştı.
Traktör sürücüsü Ali Ü, çarpışmanın etkisiyle yola savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Ünal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye gelen Ünal'ın yakınları gözyaşı döktü.
Beton mikseri sürücüsü, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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