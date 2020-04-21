Polis oğluna ve sağlık çalışanı gelinine tarladan seslendi
|21 Nisan 2020 10:43
|Yazdır
Malkara ilçesinde tarlada çalışan bir annenin evlat özlemi, herkesi duygulandırdı. Trafik polisi oğlunun ve sağlık çalışanı gelininin vatandaş için görev başında olduğunu ifade eden anne, salgının bitirilmesi için alınan tedbirlere herkesin uyması gerektiğini söyledi.
Gözyaşlarını tutamayan anne, "Buradan seslenmek istiyorum: Oğlum İstanbul'da trafik polisi, gelinim de sağlık çalışanı olarak görev yapıyor. Onları çok özledim. Salgın nedeniyle uzun zamandır görüşemediğim için üzgünüm. Onlar da gelemiyorlar ben de gidemiyorum. Biz de çiftçiyiz kırlara çıkıp çalışıyoruz, ne yapalım. Herkes de sizleri dinlesin, evde oturun, evde kalın, eve kapanın Türkiyem.
Gelinim sizin için hastanede, oğlum da sizin için trafik polisi İstanbul yollarında. Ne olursunuz hep birlikte el ele verelim ve bu illeti hep beraber yenelim Türkiyem" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Evinden çıkamayan vatandaşın tarlasını DSİ görevlileri suladı
21 Nisan 2020 11:12
|Torun hasreti çeken anneneye jandarmadan sürpriz
21 Nisan 2020 10:52
|Gölün ortasındaki adada koronavirüsten izole bir hayat sürdürüyorlar
21 Nisan 2020 10:37
|Korona mesaisine nikah molası
21 Nisan 2020 10:28
|Bolu Dağı'nda yoğun sis etkli oluyor
21 Nisan 2020 09:52
|Bilim Kurulu Üyesi: Geçen yaz gibi bir yaz olmayacak
21 Nisan 2020 09:50
|Kars'ın gülen adamı, kendisini tutamıyor...
21 Nisan 2020 09:38
|'Kan stokları tehlikeli sınıra geriledi' diye uyarıp çağrı yaptı
21 Nisan 2020 09:33
|Pik noktası 3 Mayıs'ta
21 Nisan 2020 09:16
|Tabip Odası: Enfekte olan sağlık çalışanı 2 bine yaklaştı
21 Nisan 2020 08:55