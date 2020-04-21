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Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.
|21 Nisan 2020 10:46
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Alınan bilgiye göre, Harran ilçesi kırsalındaki Küplüce Mahallesi'ndeki evlerinin damında bulunan 6 yaşındaki Hamet Güneş, evin yakınından geçen elektrik tellerindeki akıma kapıldı.
Ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğü'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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