1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.
 21 Nisan 2020 10:46
Yazdır
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

Alınan bilgiye göre, Harran ilçesi kırsalındaki Küplüce Mahallesi'ndeki evlerinin damında bulunan 6 yaşındaki Hamet Güneş, evin yakınından geçen elektrik tellerindeki akıma kapıldı.

Ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğü'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erzincan'da devrilen tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti
21 Nisan 2020 11:33		 İstanbul ve Bitlis'te bazı bölgeler 'riskli alan' ilan edildi
21 Nisan 2020 11:27
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
21 Nisan 2020 11:20		 Kilis'te bir mezra karantinaya alındı
21 Nisan 2020 10:38
Aydın'da kaza yapan traktörün 14 yaşındaki sürücüsü öldü
21 Nisan 2020 10:37		 Lüks aracın içinde şiddet
21 Nisan 2020 10:33
Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşine mafya kurşunu
21 Nisan 2020 10:26		 Çalıntı araçla polisin üzerine gitti
21 Nisan 2020 08:28
195 uçuşla dev tahliye: 59 ülkeden 25 bin kişi gelecek
21 Nisan 2020 06:10		 Sultangazi'deki feci kaza anı cep telefonu kamerasında
21 Nisan 2020 00:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:35 - Bakan Pakdemirli: Bugün ve yarın vatandaşlar istediği gibi alışverişini yapsın11:34 - Borsa 24 Nisan'da açık olacak11:33 - Erzincan'da devrilen tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti11:30 - Aile Bakanlığından tahliye edilen kadınlar için özel önlem11:27 - İstanbul ve Bitlis'te bazı bölgeler 'riskli alan' ilan edildi11:20 - Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı11:17 - 'Bu hafta sonuna doğru maske sorunu kalmayacak'11:14 - 'WhatsApp ekmek hattı' aracılığıyla vatandaşa ekmek ulaştırılıyor11:14 - MEB'in usta öğretici ve kursiyerleri, 7 milyon maskeyle destek oldu11:12 - Evinden çıkamayan vatandaşın tarlasını DSİ görevlileri suladı
11:10 - Patent Kurumu'na 3 ayda yaklaşık 37 bin marka başvurusu yapıldı11:09 - Yargıtay 'korkak' sözü hakaret değildir11:08 - Yabancı ekonomistler, TCMB'nin faiz indirimlerine devam etmesini bekliyor11:01 - Buğday verimi için çiftçiye gübreleme ve süne uyarısı10:56 - Ebelik alanında profesör alınırken konulan ilginç şart!10:52 - Torun hasreti çeken anneneye jandarmadan sürpriz10:48 - Bakan Albayrak: Lisede de olsanız, bu eğitimlere katılın10:46 - Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Şehir Hastanelerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
1000 TL'lik yardım bunlara verilmeyecek
4 günlük sokağa çıkma yasağının Genelgesi yayımlandı... İşte tam metin
21 Nisan 2020 tarihli atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı
Bilim Kurulu Üyesi: Geçen yaz gibi bir yaz olmayacak
Recep Akdağ, Şehir Hastaneleriyle ilgili o iddiayı yalanladı
Pik noktası 3 Mayıs'ta
DSÖ Genel Direktörü: Daha en kötüsünü görmedik
Maskeyle gelen tehlike
Adli süreler bir ay daha uzatılıyor
Dr. Akkoyunlu, korona günlüğünü paylaştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dolar 3
hayat eve sığar uygulaması 2
nostalji kuşağı 3
şu an çalan şarkı 1
Band of Brothers 2
bu tür faaliyetlerin amacı halka hizmet değil,şov yapmaktır 4
petrolün eksi fiyata inmesi 4
video oyunlara ve konsollara yüzde 50 vergi gelmesi 4
ücretsiz ekmek dağıtımının yasaklanması 4
gamze pala 1
SON İLANLAR
3 bin kişilik ASDEP alımı için takvim bekleniyor
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam