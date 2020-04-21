1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Albayrak: Lisede de olsanız, bu eğitimlere katılın

Bakan Albayrak: (1 Milyon Yazılımcı Projesi) Tüm gençlerimize çağrıda bulunuyorum, ister lisede olun, ister üniversitede, gelin bu eğitimleri alın
 21 Nisan 2020 10:48
Yazdır
Bakan Albayrak: Lisede de olsanız, bu eğitimlere katılın

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "1 Milyon Yazılımcı Projesi"ne katılmak isteyenlerin internet üzerinden başvuru yapacağını ve hemen eğitime başlanacağını belirterek, "Genç arkadaşlarımızın aldığı her eğitim ve başarı dereceleri, hazırladıkları öz geçmişlerine otomatik olarak işlenecek." dedi.

Albayrak, Twitter hesabından "1 Milyon Yazılımcı Projesi"ne ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Yeni Ekonomi Programı Eylem Planı kapsamındaki istihdam projeleri içerisinde kendilerini en fazla bu projenin heyecanlandırdığına işaret eden Albayrak, "Tarihi bir istihdam hamlesi olan bu proje, Türkiye'ye ve gençlerimize yazılımda çok daha ileri noktaya ulaşma imkanı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, uzun zamandır üzerinde çalışılan Türkiye'ye yazılım alanında tarihi bir kapasite kazandıracak "1 Milyon Yazılımcı Projesi"nin tamamlandığını bildirerek, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı proje kapsamında gençlere online eğitim ile yazılımcı olma imkanı sağlayacaklarını aktardı.

Yazılım sektörünün bugünün en önemli iş alanlarından birisi haline geldiğine dikkati çeken Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin bugün 140 bin civarında yazılımcı insan kaynağı mevcut. Bu sebeple yazılım alanında özellikle ara eleman açığımız bulunuyor. Türkiye olarak büyük ideallerimiz ve hedeflerimiz var. Yazılımcılık alanında büyük bir sıçrama sağlarsak inanın hedeflerimize ulaşmamız çok daha kolay olacak. Türkiye'de sınırlı sayıda yazılımcı bulunması nedeniyle yazılımcılar bir projede sistem analisti, sistem test uzmanı, proje yöneticisi, veri tabanı uzmanı, tasarım uzmanı, güvenlik uzmanı gibi birçok görevi aynı ayda yürütmek zorunda kalıyor. Firmalarımız sürekli bu alanlarda çalıştıracak insan kaynağı bulamamaktan yakınıyor. İşte '1 Milyon Yazılımcı Projesi', sektördeki nitelikli eleman ihtiyacını giderecek, yazılımcıların sadece uzmanlaştıkları işe yönelerek daha verimli ve üretken çalışmasına imkan tanıyacak ve ülkemize bu alanda arzu ettiğimiz yetkinliği sağlayacak."

- "Hemen eğitimleri almaya başlayacaklar"

Albayrak, projenin detaylarına ilişkin de bilgi vererek, bakanlığının hizmete sunduğu bu proje kapsamında gençlerin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesindeki eğitim portalı üzerinden eğitim alacaklarını söyledi. 13 kategoride 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitimin şu anda hazır olduğunu belirten Albayrak, "Yıl sonuna kadar eğitim sayısını 100'ün üzerine çıkaracağız. Programa katılmak isteyenler internet üzerinden başvuru yapacak ve öz geçmiş dolduracak ve hemen eğitimleri almaya başlayacaklar. Online eğitim platformundaki, algoritma, big data, bilgisayar programlama, blockchain, iş zekası, işletim sistemi, mobil uygulama geliştirme, ofis programları, oyun programlama, ofis programları yanında, proje yönetimi, siber güvenlik, veritabanı ve web programlama alanlarında derslerimize hemen ulaşabilirsiniz. Genç arkadaşlarımızın aldığı her eğitim ve başarı dereceleri, hazırladıkları öz geçmişlerine otomatik olarak işlenecek." ifadelerini kullandı.

Bu öz geçmişlerin tüm firmaların erişimine açık bir havuzda yer alacağını aktaran Albayrak, "Halihazırda yazılımcı ihtiyacı duyan şirket ve firmalar buradan aradıkları kriterlere uygun adayları bulabilecek. Eğitim bitiren arkadaşlarımız bilgi güvenliği uzmanı, iş analisti, network uzmanı, proje yöneticisi, raporlama uzmanı, sızma testi uzmanı, siber güvenlik uzmanı, sistem analisti, sistem uzmanı, test uzmanı, veri analisti, veritabanı yöneticisi, web tasarım uzmanı, yardım masası uzmanı ve yazılım geliştirme uzmanı olarak iş bulabilecekler." dedi.

- "Önünüzde harika bir fırsat var"

Albayrak, en ileri eğitimlerin gençler için hazırlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Buradan tüm gençlerimize çağrıda bulunuyorum. İster lisede olsun, ister üniversitede, gelin bu eğitimleri alın. Şimdiden kariyer basamaklarınızda sizlere çok büyük katkı sağlayacak bu fırsatı değerlendirin. Evlerimizde kaldığımız şu dönemde önünüzde harika bir fırsat var. Hem kendimizi, hem de ülkemizi çağımızın en büyük rekabet alanı olan yazılım sektöründe en iyi noktaya taşıyalım. Unutmayın, birlikte başaracağız."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Ramazanda kırmızı ete zam yok'
21 Nisan 2020 11:36		 Bakan Pakdemirli: Bugün ve yarın vatandaşlar istediği gibi alışverişini yapsın
21 Nisan 2020 11:35
Borsa 24 Nisan'da açık olacak
21 Nisan 2020 11:34		 Patent Kurumu'na 3 ayda yaklaşık 37 bin marka başvurusu yapıldı
21 Nisan 2020 11:10
Yabancı ekonomistler, TCMB'nin faiz indirimlerine devam etmesini bekliyor
21 Nisan 2020 11:08		 Buğday verimi için çiftçiye gübreleme ve süne uyarısı
21 Nisan 2020 11:01
Her ürün için ayrı ceza
21 Nisan 2020 07:56		 Müteahhitlerden altyapı çağrısı
21 Nisan 2020 07:55
400 bin mevsimlik işçi yollara düşüyor
21 Nisan 2020 07:50		 FLO, sağlık çalışanlarına 40 bin çift ayakkabı gönderdi
20 Nisan 2020 23:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:36 - (Ramazanda kırmızı ete zam yok'11:35 - Bakan Pakdemirli: Bugün ve yarın vatandaşlar istediği gibi alışverişini yapsın11:34 - Borsa 24 Nisan'da açık olacak11:33 - Erzincan'da devrilen tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti11:30 - Aile Bakanlığından tahliye edilen kadınlar için özel önlem11:27 - İstanbul ve Bitlis'te bazı bölgeler 'riskli alan' ilan edildi11:20 - Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı11:17 - 'Bu hafta sonuna doğru maske sorunu kalmayacak'11:14 - 'WhatsApp ekmek hattı' aracılığıyla vatandaşa ekmek ulaştırılıyor11:14 - MEB'in usta öğretici ve kursiyerleri, 7 milyon maskeyle destek oldu
11:12 - Evinden çıkamayan vatandaşın tarlasını DSİ görevlileri suladı11:10 - Patent Kurumu'na 3 ayda yaklaşık 37 bin marka başvurusu yapıldı11:09 - Yargıtay 'korkak' sözü hakaret değildir11:08 - Yabancı ekonomistler, TCMB'nin faiz indirimlerine devam etmesini bekliyor11:01 - Buğday verimi için çiftçiye gübreleme ve süne uyarısı10:56 - Ebelik alanında profesör alınırken konulan ilginç şart!10:52 - Torun hasreti çeken anneneye jandarmadan sürpriz10:48 - Bakan Albayrak: Lisede de olsanız, bu eğitimlere katılın
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Şehir Hastanelerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
1000 TL'lik yardım bunlara verilmeyecek
4 günlük sokağa çıkma yasağının Genelgesi yayımlandı... İşte tam metin
21 Nisan 2020 tarihli atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı
Bilim Kurulu Üyesi: Geçen yaz gibi bir yaz olmayacak
Recep Akdağ, Şehir Hastaneleriyle ilgili o iddiayı yalanladı
Pik noktası 3 Mayıs'ta
DSÖ Genel Direktörü: Daha en kötüsünü görmedik
Maskeyle gelen tehlike
Adli süreler bir ay daha uzatılıyor
Dr. Akkoyunlu, korona günlüğünü paylaştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iş yerinde yemek yemek 1
zavadak dayı 1
ücretsiz ekmek dağıtımının yasaklanması 4
soğuk su 2
corona virüs zamanında kilo alınması 8
iktidara geldiğimizde doğru düzgün ambulans yoktu 2
luppo 1
zonguldak'ın büyükşehir olma isteği 1
yazmak 1
maske takma zorunluluğunun getirilmesi 1
SON İLANLAR
TÜRKSAT 7 Personel alacak
Aydın Nazbel 1 İşçi Alacak
Ağrı Taşlıçay Belediyesi 5 İşçi Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam