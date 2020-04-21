Buğday verimi için çiftçiye gübreleme ve süne uyarısı

- Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz, buğdayda üst gübreleme ve süneyle mücadelenin önemine işaret ederek, bu iki önlemin buğday verimine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Kiraz, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin en stratejik tarım ürünü olan buğday hasadının adım adım yaklaştığını söyledi.

Bu dönemde gübreleme yapılmasının önem taşıdığına dikkati çeken Kiraz, "Çiftçi, bu dönemde uygun dozda gübre atarsa verimde yüzde 20-30 arasında yükselme olacaktır. Devletin de gübrelemeye destek yüzde 50 oranında sağlaması, Kovid-19 sürecinde buğday sıkıntısı yaşanmamasına katkı sağlar. Tarım Kredi ve Gübretaş'ın da bu sürece katkı sağlaması önemli. Özellikle buğdayda yağışlı mevsimde atılan üst gübre, verime doğrudan etki eder." değerlendirmesinde bulundu.

Üst gübrelemenin dekar başına ortalama 20 kilogram civarında yapılması gerektiğini aktaran Kiraz, "20-25 gün sonra da gübreleme yinelenmeli. Buğdaya ekimle beraber taban gübresi ve ardından da kardeşlenme döneminde de gübre atılmış olması gerekiyor. Bu dönem ise sapa kalkma ve başak doldurma dönemi. " diye konuştu.

-Yazlık bitkiler için de taban gübrelemesi dönemi

Şeker pancarı, ayçiçeği, mısır ve soya fasulyesi gibi yazlık bitkilerde ekim döneminin yaşandığına da işaret eden Kiraz, bu ürünlerde de taban gübresinin iyi şekilde atılmasının önem taşıdığını vurguladı. Kiraz, taban gübresinin atılmamasının, üretime yüzde 30 oranında eksik verimle başlanması anlamına geldiğini söyledi.

Tarımsal üretim bu dönemde süneyle mücadelenin de önem kazandığını bildiren Kiraz, şunları kaydetti:

"Güneydeki illerimizde süneyle mücadele başlamak üzere. Yaklaşık bir ay sonra da iç bölgelerde başlayacak. Süne, rekoltede yüzde 20, 30, 40 oranlarında kayıp yaratıyor. Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle süne mücadelesinin ciddi şekilde yapılması gerekiyor. Bakanlık ilaç yardımı yaparsa, verim kaybı yaşanmamış olacak. Kovid-19 sürecinde hiçbir üründe verim kaybı yaşanmaması büyük önem taşıyor."