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Yargıtay 'korkak' sözü hakaret değildir

Yerel mahkemenin hükmünü bozan Yargıtay 18. Ceza Dairesinin kararında, "korkak" sözünün, onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta değil, nezaket dışı ve kaba hitap tarzı niteliğinde olduğu belirtilerek "hakaret" sucu unsurlarının olusmadıgı kaydedildi
 21 Nisan 2020 11:09
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Yargıtay 'korkak' sözü hakaret değildir

- Yargıtay 18. Ceza Dairesi, "korkak" sözünü kullanana "hakaret suçu"ndan ceza veren yerel mahkeme kararını bozdu.

İzmir'de yaşanan tartışmada bir kişi, karşı tarafa yönelik "korkak" ifadesini kullandı. Şikayet üzerine açılan davada İzmir 30. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığa "hakaret" suçundan ceza verdi.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 18. Ceza Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu.

Hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değerin, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olduğuna işaret edilen kararda, "hakaret" suçunun oluşabilmesi için davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olması gerektiği vurgulandı.

Kararda, kisilere yonelik her turlu agır elestiri veya rahatsız edici sozün "hakaret" sucu baglamında degerlendirilemeyeceğine, sozlerin acıkca, onur, seref ve saygınlıgı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sovmek fiilini olusturması gerektirdiğine dikkati çekildi.

Sanığın kullandığı "korkak" sözünün, onur, seref ve saygınlıgı rencide edici boyutta değil, nezaket dışı ve kaba hitap tarzı niteliğinde olduğu belirtilerek "hakaret" sucunun unsurlarının olusmadıgı kaydedildi.

Yargıtay 18. Ceza Dairesinin kararında, sanığın beraati yerine mahkumiyetine hükmedilmesinin bozmayı gerektirdiği ifade edildi.
Anadolu Ajansı
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