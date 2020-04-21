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Patent Kurumu'na 3 ayda yaklaşık 37 bin marka başvurusu yapıldı

Marka başvurularından 32 bin 877'si "yerli" kategorisinde geldi
 21 Nisan 2020 11:10
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Patent Kurumu'na 3 ayda yaklaşık 37 bin marka başvurusu yapıldı

- Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) mart sonu itibarıyla 32 bin 877'si yerli olmak üzere toplam 36 bin 838 marka başvurusu yapıldı.

AA muhabirinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı TÜRKPATENT'in sınai mülkiyet verilerinden derlediği bilgilere göre, kuruma yapılan patent başvuru sayısı yılın 3 ayında 1454'ü yerli, 2 bin 572'si yabancı olmak üzere 4 bin 26 oldu.

Söz konusu dönemde kuruma 32 bin 877'si yerli, 3 bin 961'i yabancı olmak üzere toplam 36 bin 838 marka başvurusunda bulunulurken, yerli marka başvuru oranı yüzde 89 olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yerli marka başvuruları yüzde 16,8, toplam marka başvuruları yüzde 14 ve yerli patent başvuruları yüzde 20,7 artış gösterdi.

Bu dönemde 832'si yerli olmak üzere 848 faydalı model başvurusu yapıldı. Yerli faydalı model başvuru oranı da yüzde 98 olarak belirlendi.

Mart sonu itibarıyla tescil sayıları markada 17 bin 623'ü yerli olmak üzere toplam 18 bin 689, patentte 306'sı yerli kategoride toplam 3 bin 194, faydalı modelde 214'ü yerli olmak üzere 221, tasarımda 10 bin 910'u yerli toplam 12 bin 453 olarak kaydedildi.

Yılın 3 ayında TÜRKPATENT'e 92 yeni coğrafi işaret başvurusu yapıldı.

Söz konusu dönemde 11 bin 214'ü yerli, 195'i yabancı, 1262'si Lahey Sistemi üzerinden uluslararası başvuru olmak üzere, toplam 12 bin 671 tasarım başvurusu gerçekleştirildi. Yerli tasarım başvurusu oranı yüzde 89 olarak kayıtlara geçti.

- Türkiye uluslararası alanda patentten sonra markada da atakta

TÜRKPATENT Başkanı Habip Asan, yılın 3 ayında kuruma yapılan başvurularda görülen artışların, Türkiye'de sınai mülkiyet alanında farkındalık oluştuğunu gösterdiğini söyledi.

Ülkede bu alanda yapılan çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını belirten Asan, yenilikçi fikirlerin daha çok rağbet gördüğünü bildirdi.

Asan, Türkiye'nin uluslararası başvurularda da ön saflarda olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) geçen yılki patent başvuru verilerini paylaştı. Türkiye geçen yıl 2018'e göre uluslararası patent başvurularında yüzde 46,7 ile en fazla artış oranını sağlayan ülke oldu. Bu alanda artış oranı olarak dünya birincisiyiz ve 22'ncilikten 13'üncü sıraya geldik."

Patentin ardından uluslararası marka başvurularında da Türkiye'nin geçen yıl yüzde 37,8 ile en fazla artış gösteren ülke olduğunu vurgulayan Asan, Türkiye'yi, Rusya, ABD ve İsviçre'nin takip ettiği bilgisini verdi.

Asan, bu alanda yapılan atakla Türkiye'nin uluslararası marka başvurularında dünyada ilk 10'a girdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisiyle hizmetlerini uzaktan erişimle sunan TÜRKPATENT teknolojik altyapısı sayesinde tüm çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Kurumumuzun bu süreçte normal çalışma koşullarına göre performansında artış oldu. Diğer taraftan TÜRKPATENT, daha önce yüz yüze yapılan, Patent Randevu Sistemi, KOBİ'lere yönelik Hezarfen Projesi gibi pek çok uygulamasını dijitalleştirdi. Kurumumuz bu süreçte dijitalleşerek çalışmalarına devam ediyor."
Anadolu Ajansı
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