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Kırıkkale'de bir imam sokağa çıkamayan vatandaşın hayvanlarını otlattı

 21 Nisan 2020 11:59
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Kırıkkale'de bir imam sokağa çıkamayan vatandaşın hayvanlarını otlattı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Barakobası köyü imam hatibi Gürkan Güvenç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş üstü bir vatandaşın hayvanlarını otlattı.

Vefa Sosyal Destek Grubu'na bağlı olarak köylünün diğer ihtiyaçlarını da karşılayan Güvenç'in hayvan otlatırken çektiği video, sosyal medyada vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Güvenç, videoda, "Köyümüzdeki 65 yaş üstü vatandaşların hayvanlarını otlatıyorum. Biz onlar için camilerde değil, sahalarda da görev yapmaya hazırız. Rabbim bir an önce bu virüsten bizleri kurtarsın. Bütün İslam alemine ve ülkemize sağlıklı yarınlar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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