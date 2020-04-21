MEB'in usta öğretici ve kursiyerleri, 7 milyon maskeyle destek oldu
|21 Nisan 2020 11:14
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- Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası olgunlaşma enstitüleri ve halk eğitimi merkezlerinde 7 milyon 136 bin 207 maske, 35 bin 941 tulum, 3 bin 520 litre dezenfektan ve 25 bin 374 yüz siperliği üretilerek ücretsiz dağıtıldı.
MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs salgınında koruyucu ürünler kullanmanın önemine işaret etti.
Böylesine zorlu bir süreçte, kursları bitmesine rağmen tamamen milli seferberlik ruhu ve gönüllülük esasına göre çalışan usta öğretici ve kursiyerlerin, artan talepleri karşılamak için kendi evleri ve eğitim binalarında maske, tıbbi amaçlı tulum, dezenfektan ve siperlik üretimi yaptığını bildiren Büyük, şöyle devam etti:
"Olgunlaşma enstitüleri ve halk eğitimi merkezleri tarafından üretilen maske, tıbbi amaçlı tulum, dezenfektan ve yüz siperliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında virüse karşı mücadelede aktif görev alan kamu personeline, vatandaşlara ve ihtiyaç duyulan noktalara ücretsiz dağıtılıyor. Ürünlerin kamu kurumlarına ve muhtelif noktalarda halka dağıtımı vatandaşlar tarafından da büyük bir takdir topladı.
Şu ana kadar hayat boyu öğrenme kurumlarında 7 milyon 136 bin 207 maske, 35 bin 941 tulum, 3 bin 520 litre dezenfektan ve 25 bin 374 yüz siperliği üretildi."
- "Milli seferberlik ruhuyla çalışıyoruz"
Toplum olarak herkesin kenetlenmesi gerektiği bugünlerde milli seferberlik ruhuyla çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Büyük, valiliklerle koordineli çalıştıklarını söyledi.
Üretimin en yoğunlaştığı alanların maske, temizlik ve dezenfeksiyon ürünleri olduğunu bildiren Büyük, "Kurumlarımız bu süreçte tüm kapasitesiyle milletimizin yanında yer almaktadır." dedi.
Yusuf Büyük, MEB'in halk eğitim merkezleri ve olgunlaşma enstitülerinin zor günlerde kara gün dostu olduğunu bir kez daha gösteren, gönüllü, fedakarca çalışan tüm personele teşekkür etti.
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