1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB'in usta öğretici ve kursiyerleri, 7 milyon maskeyle destek oldu

Olgunlaşma enstitüleri ve halk eğitim merkezlerinde görevli usta öğreticiler ile kursiyerlerin kendi evlerinde ve kurumlarda yaptığı maske, tıbbi amaçlı tulum, dezenfektan ve yüz siperlikleri ücretsiz dağıtıldı
 21 Nisan 2020 11:14
Yazdır
MEB'in usta öğretici ve kursiyerleri, 7 milyon maskeyle destek oldu

- Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası olgunlaşma enstitüleri ve halk eğitimi merkezlerinde 7 milyon 136 bin 207 maske, 35 bin 941 tulum, 3 bin 520 litre dezenfektan ve 25 bin 374 yüz siperliği üretilerek ücretsiz dağıtıldı.

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs salgınında koruyucu ürünler kullanmanın önemine işaret etti.

Böylesine zorlu bir süreçte, kursları bitmesine rağmen tamamen milli seferberlik ruhu ve gönüllülük esasına göre çalışan usta öğretici ve kursiyerlerin, artan talepleri karşılamak için kendi evleri ve eğitim binalarında maske, tıbbi amaçlı tulum, dezenfektan ve siperlik üretimi yaptığını bildiren Büyük, şöyle devam etti:

"Olgunlaşma enstitüleri ve halk eğitimi merkezleri tarafından üretilen maske, tıbbi amaçlı tulum, dezenfektan ve yüz siperliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında virüse karşı mücadelede aktif görev alan kamu personeline, vatandaşlara ve ihtiyaç duyulan noktalara ücretsiz dağıtılıyor. Ürünlerin kamu kurumlarına ve muhtelif noktalarda halka dağıtımı vatandaşlar tarafından da büyük bir takdir topladı.

Şu ana kadar hayat boyu öğrenme kurumlarında 7 milyon 136 bin 207 maske, 35 bin 941 tulum, 3 bin 520 litre dezenfektan ve 25 bin 374 yüz siperliği üretildi."

- "Milli seferberlik ruhuyla çalışıyoruz"

Toplum olarak herkesin kenetlenmesi gerektiği bugünlerde milli seferberlik ruhuyla çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Büyük, valiliklerle koordineli çalıştıklarını söyledi.

Üretimin en yoğunlaştığı alanların maske, temizlik ve dezenfeksiyon ürünleri olduğunu bildiren Büyük, "Kurumlarımız bu süreçte tüm kapasitesiyle milletimizin yanında yer almaktadır." dedi.

Yusuf Büyük, MEB'in halk eğitim merkezleri ve olgunlaşma enstitülerinin zor günlerde kara gün dostu olduğunu bir kez daha gösteren, gönüllü, fedakarca çalışan tüm personele teşekkür etti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MEB, N95 standardında maske makinesi üretti
20 Nisan 2020 15:25		 MEB'den 23 Nisan'da 100. yıl marşı
20 Nisan 2020 10:46
Evde kalan çocuklara 'Kriz Durumunda Oyun' kılavuzu
19 Nisan 2020 11:52		 MEB: N95 maske üretim makinesi yapıyoruz, bu ay bitecek
19 Nisan 2020 11:19
Meslek Liseleri göz yaşartıyor: Üretilmeyen bir şey yok
19 Nisan 2020 07:30		 Mesleki liselerinin maske üretimi CNN İnternational'e haber oldu
19 Nisan 2020 00:23
'EBA'nın canlı sınıflarında ilk hafta 150 bin ders yapıldı'
18 Nisan 2020 13:59		 Pazar günü bile telafi olabilir
18 Nisan 2020 08:47
MEB, uzaktan kontrollü solunum cihazı üretti
17 Nisan 2020 21:38		 'MEB'de başarılarla dolu yeni bir hikaye yazılıyor'
17 Nisan 2020 10:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:36 - 'Ramazanda kırmızı ete zam yok'11:35 - 'Pide satışı konusunda İçişleri Bakanlığı ile görüşüyürouz'11:34 - Borsa 24 Nisan'da açık olacak11:33 - Erzincan'da devrilen tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti11:30 - Aile Bakanlığından tahliye edilen kadınlar için özel önlem11:27 - İstanbul ve Bitlis'te bazı bölgeler 'riskli alan' ilan edildi11:20 - Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı11:17 - 'Bu hafta sonuna doğru maske sorunu kalmayacak'11:14 - 'WhatsApp ekmek hattı' aracılığıyla vatandaşa ekmek ulaştırılıyor11:14 - MEB'in usta öğretici ve kursiyerleri, 7 milyon maskeyle destek oldu
11:12 - Evinden çıkamayan vatandaşın tarlasını DSİ görevlileri suladı11:10 - Patent Kurumu'na 3 ayda yaklaşık 37 bin marka başvurusu yapıldı11:09 - Yargıtay 'korkak' sözü hakaret değildir11:08 - Yabancı ekonomistler, TCMB'nin faiz indirimlerine devam etmesini bekliyor11:01 - Buğday verimi için çiftçiye gübreleme ve süne uyarısı10:56 - Ebelik alanında profesör alınırken konulan ilginç şart!10:52 - Torun hasreti çeken anneneye jandarmadan sürpriz10:48 - Bakan Albayrak: Lisede de olsanız, bu eğitimlere katılın
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Şehir Hastanelerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
1000 TL'lik yardım bunlara verilmeyecek
4 günlük sokağa çıkma yasağının Genelgesi yayımlandı... İşte tam metin
21 Nisan 2020 tarihli atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı
Bilim Kurulu Üyesi: Geçen yaz gibi bir yaz olmayacak
Recep Akdağ, Şehir Hastaneleriyle ilgili o iddiayı yalanladı
Pik noktası 3 Mayıs'ta
DSÖ Genel Direktörü: Daha en kötüsünü görmedik
Maskeyle gelen tehlike
Adli süreler bir ay daha uzatılıyor
Dr. Akkoyunlu, korona günlüğünü paylaştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gram altın 3
luppo 1
ücretsiz ekmek dağıtımının yasaklanması 4
iş yerinde yemek yemek 1
soğuk su 2
video oyunlara ve konsollara yüzde 50 vergi gelmesi 4
4 gün sokağa çıkma yasağı 3
Band of Brothers 2
maske takma zorunluluğunun getirilmesi 1
Hint dizileri 1
SON İLANLAR
TÜRKSAT 7 Personel alacak
Aydın Nazbel 1 İşçi Alacak
Ağrı Taşlıçay Belediyesi 5 İşçi Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam