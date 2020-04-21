Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
|21 Nisan 2020 11:20
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Sultangazi'de içindeki kadının gelini olduğunu öne süren vatandaş, taksiyi durdurarak önüne yattı. Gelinin evden kaçtığını belirten kişi ile taksici arasında tartışma yaşandı. Trafiği durma noktasına geldiği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, dün Eski Edirne Asfaltı Mescid-i Selam Tramvay Durağı yakınlarında meydana geldi. Adı öğrenilemeyen bir kişi, minibüs beklediği sırada seyir halindeki takside iddiaya göre 2 yıl önce evden kaçan gelinini gördü. Bunun üzerine koşarak taksinin önünü kesen kişi, bir süre taksici ile tartıştı.
VATANDAŞLAR İKNA ETMEYE ÇALIŞTI
Önünde yatarak taksinin gitmesine izin vermeyen kişi, trafiğin durmasına neden oldu. Çevredeki vatandaşlar da adamı yolu açması için ikna etmeye çalıştı, sürücüler de kornalara basarak duruma tepki gösterdi. Çevredekiler, bu kişiyi tutarak yolun dışına çıkardı.
Yaşanan olay bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.
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