Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
İstanbul ve Bitlis'te bazı bölgeler 'riskli alan' ilan edildi
İstanbul ve Bitlis'te bazı bölgelerin "riskli alan" olarak ilan edilmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı
|21 Nisan 2020 11:27
|Yazdır
İstanbul ve Bitlis'te bazı bölgelerin "riskli alan" olarak ilan edilmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlarla, İstanbul'un Bağcılar ilçesi Yenimahalle Mahallesi ile Güngören ilçesi Tozkoparan Mahallesi sınırlarında bulunan bazı alanlar "riskli alan" ilan edildi.
Bitlis'in Merkez ilçe, Atatürk, Devrim, Gazibey, Hersan ve Müştakbaba mahalleleri sınırlarında yer alan bazı bölgelerin de "riskli alan" ilan edilmesine karar verildi.
Kararda, "6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" kapsamında "riskli alan" ilan edilen bölgelerin harita ve krokileri ile sınır ve koordinatları da yer aldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Babasının darbettiği kız çocuğu hastanede yaşamını yitirdi
21 Nisan 2020 13:06
|Şanlıurfa'da pencereden düşen ikizlerden biri yaşamını yitirdi
21 Nisan 2020 13:01
|Eskişehirspor'un genç futbolcusu trafik kazasında hayatını kaybetti
21 Nisan 2020 12:52
|Kayseri'de otomobilin çarptığı 25 yaşındaki kadın öldü
21 Nisan 2020 12:51
|Van'da askeri araç devrildi: 6 yaralı
21 Nisan 2020 12:20
|Muğla'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü
21 Nisan 2020 12:07
|Alman kadın evinde ölü bulundu. O detay ortaya çıktı
21 Nisan 2020 12:07
|Karantina kaçağı köy bakkalında yakalandı
21 Nisan 2020 11:51
|Erzincan'da devrilen tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti
21 Nisan 2020 11:33
|Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
21 Nisan 2020 11:20