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Karantina kaçağı köy bakkalında yakalandı

İstanbul'da karantinada olması gereken kişi Edirne'de yakalandı.
 21 Nisan 2020 11:51
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Karantina kaçağı köy bakkalında yakalandı

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, İpsala ilçesine bağlı Hacıköy köyünde yaptıkları kontrolde, İstanbul'da karantina altında olması gereken bir kişiyi köyün bakkal dükkanında yakaladı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan önlemlere uymadığı tespit edilen kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine istinaden 3 bin 150 lira ceza verilerek tekrar karantinaya alındı.
Anadolu Ajansı
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