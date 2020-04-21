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Karantina kaçağı köy bakkalında yakalandı
İstanbul'da karantinada olması gereken kişi Edirne'de yakalandı.
|21 Nisan 2020 11:51
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Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, İpsala ilçesine bağlı Hacıköy köyünde yaptıkları kontrolde, İstanbul'da karantina altında olması gereken bir kişiyi köyün bakkal dükkanında yakaladı.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan önlemlere uymadığı tespit edilen kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine istinaden 3 bin 150 lira ceza verilerek tekrar karantinaya alındı.
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