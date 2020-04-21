1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kovid-19'dan kurtulan Derya hemşire iyileşip görevine koştu

İzmir'de çalıştığı hastanede Kovid-19 tedavisi olan hemşire Derya Kadifeli, sağlığına kavuşmasının ardından ara vermeden görevine başladı- Hemşire Kadifeli:- "Dünyaya yeniden gelsem yine hemşire olmayı isterdim"
 21 Nisan 2020 11:53
Yazdır
Kovid-19'dan kurtulan Derya hemşire iyileşip görevine koştu

- İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan ve çalıştığı hastanede tedavi olan hemşire Derya Kadifeli, karantina süresini tamamlamasının ardından izin kullanmadan görevine döndü.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan Kadifeli'ye 25 Mart'ta Kovid-19 tanısı konuldu.

Görev yaptığı hastanede 5 gün tedavi gören Kadifeli, daha sonra evinde karantina altına alındı. Karantina süresinin tamamlanmasının ardından yapılan testlerde Kovid-19'u yendiği anlaşılan Kadifeli, izin kullanmadan görevine döndü.

- "Tek mutsuzluğum çok sevdiğim mesleğimi yapamamak oldu"

Hemşire Derya Kadifeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 teşhisinin konulduğu gün, çevresine virüsü bulaştırmış olmaktan endişelendiğini belirtti.

Yaklaşık 8 yıldır görev yaptığı serviste hasta olarak tedavi görmenin kendisine çok farklı duygular yaşattığını dile getiren Kadifeli, "Tedavi görürken sağlığına kavuşan hastalar beni çok mutlu etmişti. Hem bir hasta hem bir hemşire olarak çok sevinmiştim. Tek mutsuzluğum ise çok sevdiğim mesleğimi yapamamaktı." dedi.

Tedavi ve karantina sürecinde ailesi ile meslektaşlarının kendisini bir an bile yalnız bırakmadığını belirten Kadifeli, bu süreçte kendisini en çok üzen şeyin ise meslektaşlarının ölüm haberleri olduğunu dile söyledi.

- "Arkadaşlarım istirahat etmemi önerdi"

Görev yaptığı hastanede Kovid-19 hastalığına yakalanan ilk sağlık çalışanı olduğunu kaydeden Kadifeli, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarım sağlık sürecimi yakından takip etti. Sağlığıma kavuşmamın ardından arkadaşlarım istirahat etmemi önerdi ama ben hem onlara hem de aynı serviste tedavi gören hastalarıma moral kaynağı olmak için hemen görevime dönme kararı aldım. Görevime büyük bir sevinçle döndüm. Sağlık Bakanlığı tarafından gerekli kişisel ekipmanlar verildiği için aynı serviste çalışmaktan korkmuyorum. Kovid-19 tanısı almama rağmen dünyaya yeniden gelsem yine hemşire olmayı isterdim."

Kadifeli, Kovid-19 hastaları için plazma bağışında bulunacağını belirtti.

Koronavirüsten korunmanın en önemli yolunun vatandaşların evde kalması olduğunu ifade eden Kadifeli, "Vatandaşların mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmalarını istemiyoruz. Onlar fedakar sağlık çalışanları için evde kalmalı. Elbet bu zor günler de geçecek ama şimdi sosyal izolasyon kurallarını uygulayarak evde kalma zamanı." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Maskenize yanlışlıkla dokunmanız durumunda dahi çöpe atın
21 Nisan 2020 13:24		 Koronadan ölen doktorun yürek yakan mesajı: Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?
21 Nisan 2020 13:00
Van'da korkutan deprem!
21 Nisan 2020 12:58		 'Korona sonrası dünya eskisi gibi olmayacak'
21 Nisan 2020 12:36
Kovid-19 mücadelesini kazanan 3 yaşındaki çocuk alkışlarla taburcu edildi
21 Nisan 2020 11:47		 Kovid-19'u yenen hemşire penguen dansıyla taburcu edildi
21 Nisan 2020 11:46
Evinden çıkamayan vatandaşın tarlasını DSİ görevlileri suladı
21 Nisan 2020 11:12		 Torun hasreti çeken anneneye jandarmadan sürpriz
21 Nisan 2020 10:52
Polis oğluna ve sağlık çalışanı gelinine tarladan seslendi
21 Nisan 2020 10:43		 Gölün ortasındaki adada koronavirüsten izole bir hayat sürdürüyorlar
21 Nisan 2020 10:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:24 - Maskenize yanlışlıkla dokunmanız durumunda dahi çöpe atın13:15 - İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bin 297'ye yükseldi13:09 - Borsa günün ilk yarısında geriledi13:06 - Babasının darbettiği kız çocuğu hastanede yaşamını yitirdi13:01 - Şanlıurfa'da pencereden düşen ikizlerden biri yaşamını yitirdi13:00 - Çeyrek altın ne kadar?13:00 - Koronadan ölen doktorun yürek yakan mesajı: Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?12:58 - Van'da korkutan deprem!12:52 - Eskişehirspor'un genç futbolcusu trafik kazasında hayatını kaybetti12:51 - Kayseri'de otomobilin çarptığı 25 yaşındaki kadın öldü
12:49 - 3 ilimizin bazı bölgelerinde mahalleler karantinaya alındı12:46 - TRT'den 23 Nisan'da çocuklara bayram hediyesi12:43 - Sözleşmeli eczacı alımlarında, farklı yöntemler uygulanıyor!12:43 - Milli Eğitim Bakanı Selçuk çocuklara kitap yazdı12:42 - TÜBA'nın 'Pandemi Değerlendirme Raporu' ile kamuoyu doğru bilgiye ulaşacak12:36 - 'Korona sonrası dünya eskisi gibi olmayacak'12:29 - Bakanlık, Bilim Kurulu üyelerinin mavi tikli hesaplarını paylaştı12:27 - Alınan önlemler hava kirliliğini yüzde 32 azalttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Şehir Hastanelerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
1000 TL'lik yardım bunlara verilmeyecek
4 günlük sokağa çıkma yasağının Genelgesi yayımlandı... İşte tam metin
21 Nisan 2020 tarihli atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı
Bilim Kurulu Üyesi: Geçen yaz gibi bir yaz olmayacak
Recep Akdağ, Şehir Hastaneleriyle ilgili o iddiayı yalanladı
Çin'de koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti
Pik noktası 3 Mayıs'ta
Adli süreler bir ay daha uzatılıyor
Maskeyle gelen tehlike
DSÖ Genel Direktörü: Daha en kötüsünü görmedik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
e-devlet'ten sipariş verilen maskelerin henüz gelmemesi 2
zonguldak valisinin sağlıkçıları eleştirmesi 2
almanya'nın çin'e tazminat davası açması 3
corona virüs vaka sayısı 2
iran'da civcivlerin diri diri gömülmesi 6
maske takma zorunluluğunun getirilmesi 1
iyileşmek 1
mayıs sonu turizmde normalleşmenin beklenmesi 4
survivor 3
iş yerinde yemek yemek 1
SON İLANLAR
TÜRKSAT 7 Personel alacak
Aydın Nazbel 1 İşçi Alacak
Ağrı Taşlıçay Belediyesi 5 İşçi Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam