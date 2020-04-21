1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Selçuk: Jandarma ile şiddetle mücadeleye ilişkin protokol imzaladık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Protokol ile 6284 sayılı kanun kapsamında Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt Formu ve 6284 sayılı kanun kapsamında verilen tedbir kararlarına ilişkin veriler, il müdürlüklerimiz ve ŞÖNİM'ler ile anlık paylaşılacak
 21 Nisan 2020 11:53
Yazdır
Bakan Selçuk: Jandarma ile şiddetle mücadeleye ilişkin protokol imzaladık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ile kadına yönelik şiddet ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında tutulan verilerin paylaşımına ilişkin protokolün imzalandığını bildirdi.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın bilgi teknolojilerinden maksimum fayda sağlayacak yöntemlerle kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarına kesintisiz devam edildiğini aktardı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede, ortak veri tabanı çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Selçuk, ''İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ile bu kapsamda veri paylaşım protokolünün imzalandığını'' kaydetti.

Bakan Selçuk, protokolün 25 Kasım 2019'da yürürlüğe giren Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nda yer alan faaliyetler kapsamında imzalandığını belirterek, "Protokol ile 6284 sayılı kanun kapsamında Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt Formu ve 6284 sayılı kanun kapsamında verilen tedbir kararlarına ilişkin veriler İl Müdürlüklerimiz ve ŞÖNİM'ler ile anlık olarak paylaşılacak." ifadelerini kullandı.

Selçuk, protokolün imzalanmasıyla birlikte jandarma bölgelerinde başvuruda bulunan mağdurlara ulaşma süresini kısaltmayı ve korumanın etkinliğini artırmayı hedeflediklerini de vurguladı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
3 ilimizin bazı bölgelerinde mahalleler karantinaya alındı
21 Nisan 2020 12:49		 TRT'den 23 Nisan'da çocuklara bayram hediyesi
21 Nisan 2020 12:46
Bakanlık, Bilim Kurulu üyelerinin mavi tikli hesaplarını paylaştı
21 Nisan 2020 12:29		 Alınan önlemler hava kirliliğini yüzde 32 azalttı
21 Nisan 2020 12:27
Diyarbakır'da 'online' din eğitimi
21 Nisan 2020 11:41		 Aile Bakanlığından tahliye edilen kadınlar için özel önlem
21 Nisan 2020 11:30
'Bu hafta sonuna doğru maske sorunu kalmayacak'
21 Nisan 2020 11:17		 'WhatsApp ekmek hattı' aracılığıyla vatandaşa ekmek ulaştırılıyor
21 Nisan 2020 11:14
Vakıflar, padişah ve sadrazamların asırlar önceki isteklerini yerine getiriyor
21 Nisan 2020 10:31		 Polisten çocuklara eve teslim tahliye
21 Nisan 2020 10:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:24 - Maskenize yanlışlıkla dokunmanız durumunda dahi çöpe atın13:15 - İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bin 297'ye yükseldi13:09 - Borsa günün ilk yarısında geriledi13:06 - Babasının darbettiği kız çocuğu hastanede yaşamını yitirdi13:01 - Şanlıurfa'da pencereden düşen ikizlerden biri yaşamını yitirdi13:00 - Çeyrek altın ne kadar?13:00 - Koronadan ölen doktorun yürek yakan mesajı: Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?12:58 - Van'da korkutan deprem!12:52 - Eskişehirspor'un genç futbolcusu trafik kazasında hayatını kaybetti12:51 - Kayseri'de otomobilin çarptığı 25 yaşındaki kadın öldü
12:49 - 3 ilimizin bazı bölgelerinde mahalleler karantinaya alındı12:46 - TRT'den 23 Nisan'da çocuklara bayram hediyesi12:43 - Sözleşmeli eczacı alımlarında, farklı yöntemler uygulanıyor!12:43 - Milli Eğitim Bakanı Selçuk çocuklara kitap yazdı12:42 - TÜBA'nın 'Pandemi Değerlendirme Raporu' ile kamuoyu doğru bilgiye ulaşacak12:36 - 'Korona sonrası dünya eskisi gibi olmayacak'12:29 - Bakanlık, Bilim Kurulu üyelerinin mavi tikli hesaplarını paylaştı12:27 - Alınan önlemler hava kirliliğini yüzde 32 azalttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Şehir Hastanelerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
1000 TL'lik yardım bunlara verilmeyecek
4 günlük sokağa çıkma yasağının Genelgesi yayımlandı... İşte tam metin
21 Nisan 2020 tarihli atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı
Bilim Kurulu Üyesi: Geçen yaz gibi bir yaz olmayacak
Recep Akdağ, Şehir Hastaneleriyle ilgili o iddiayı yalanladı
Çin'de koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti
Pik noktası 3 Mayıs'ta
Adli süreler bir ay daha uzatılıyor
Maskeyle gelen tehlike
DSÖ Genel Direktörü: Daha en kötüsünü görmedik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dornaz alfa 2
survivor 3
zonguldak'ın büyükşehir olma isteği 2
almanya'nın çin'e tazminat davası açması 3
21.04.2020 Van'da askeri aracın devrilmesi 1
e-devlet'ten sipariş verilen maskelerin henüz gelmemesi 2
petrolün eksi fiyata inmesi 4
yazmak 1
corona virüs vaka sayısı 2
la casa de papel 2
SON İLANLAR
TÜRKSAT 7 Personel alacak
Aydın Nazbel 1 İşçi Alacak
Ağrı Taşlıçay Belediyesi 5 İşçi Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam