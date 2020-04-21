TCMB repo ihalesiyle piyasaya 15 milyar lira verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 28 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 15 milyar lira verdi.
|21 Nisan 2020 12:18
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