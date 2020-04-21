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Bakanlık, Bilim Kurulu üyelerinin mavi tikli hesaplarını paylaştı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesinde en önemli rolü üstlenen Bilim Kurulu üyelerinin Twitter hesaplarını paylaştı
 21 Nisan 2020 12:29
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Bakanlık, Bilim Kurulu üyelerinin mavi tikli hesaplarını paylaştı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesinde en önemli rolü üstlenen Bilim Kurulu üyelerinin Twitter hesaplarını paylaştı.

Bakanlık, Twitter'dan yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

T.C. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu ve Kurul Üyeleri adına sahte sosyal medya hesapları açıldığı tespit edilmiştir.

Resmi kaynağı olmayan sahte profillere ve paylaşımlarına lütfen itibar etmeyiniz.

Sosyal medya kullanıcısı olan Bilim Kurulu Üyelerinin hesap bilgileri
Memurlar.Net
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