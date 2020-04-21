Van'da korkutan deprem!
Gelen bir son dakika haberine göre Van, Bahçesaray'da saat 12.48'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
|21 Nisan 2020 12:58
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Gelen bir son dakika haberine göre Van, Bahçesaray'da saat 12.48'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#DEPREM: Van, Bahçesaray'da saat 12.48'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.A F A D (@AFADBaskanlik) April 21, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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