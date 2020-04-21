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Şanlıurfa'da pencereden düşen ikizlerden biri yaşamını yitirdi
Şanlıurfa'da pencereden düşen 2 yaşındaki ikiz kardeşlerden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.
|21 Nisan 2020 13:01
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Alınan bilgiye göre, 2 yaşındaki ikizler R.D. ve R.D. merkez Karaköprü ilçesi Narlıkuyu Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4. katındaki evlerinin penceresinden, dengelerini kaybederek beton zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince müdahaleleri yapılan ikizler, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki müdahalelere rağmen ikizlerden biri hayatını kaybetti, diğeri yoğun bakıma alındı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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