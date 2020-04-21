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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,22 azalışla 97.742,71 puana geriledi.
 21 Nisan 2020 13:09
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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,22 azalışla 97.742,71 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.203,17 puan azalarak 97.742,71 seviyesine inerken, toplam işlem hacmi 4,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,53, holding endeksi yüzde 1,26 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,38 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,54 ile inşaat oldu.

Analistler, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol fiyatlarındaki tarihi düşüşün şokuyla satıcılı seyreden küresel pay piyasalarına paralel, Borsa İstanbul'un da düşüş eğiliminde hareket ettiğini kaydetti.

Öğleden sonra, petrol fiyatlarının seyrinin yanı sıra ABD'de 2. el konut satışı verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.000 seviyesinin destek, 99.000 puanın ise direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

Anadolu Ajansı
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