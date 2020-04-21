Saç ekimi hakkında tüm merak edilenleri Neopital Klinik anlatıyor

Avrupa'nın en önemli kliniklerinden olan, aynı zamanda saç ekimi cerrahisine devrim niteliğinde büyük katkılar sağlayan Neopital Saç ekimi ve Estetik'in Yönetim Kurulu başkanı Okan Kalip, Saç ekimi hakkında tüm merak edilenleri anlatan detaylı şekilde anlatıyor.

Saç Ekimi Nedir?

Genetik faktörler nedeniyle veyahut erkeklik hormonuna bağlı olarak ortaya çıkan saç dökülmesi, erkekler kadar kadınlarda da sık sık görülen sorunlardan bir tanesidir. Yapılan tetkikler ve testler sonucunda hastanın vücudunun saç ekim operasyonuna uygun olup olmadığı test edilerek saç ekim tedavisinin uygulanmasına karar verilmektedir.

Lokal anestezi ile yapılan operasyonların sayısı her geçen gün artış göstermektedir. Yine insan vücudunun donör bölgelerinden alınan kıl köklerinin kafa bölgesine ekilmesi ile yapılan saç ekimi tedavisi de yine lokal anestezi ile yapılmaktadır. Ortalama 3 ile 5 saat arası süren saç ekimi operasyonları herhangi bir şekilde gündelik hayatınıza engel olmaz. Operasyon sonrasında doğal bir görünüm elde ederek günlük hayatınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Erkek cinsiyetinde çok daha sık ortaya çıkan saç dökülmesi problemiyle ilgili yapılan araştırmalarda 40 yaşından sonra saç dökülme riskinin azaldığını ortaya çıkmıştır. Başta stres olmak üzere tempolu yaşam tarzı gibi dış etkenler ve genetik faktörler saç dökülmesi sorununun en büyük nedenleri arasında gösterilmektedir. Dökülmeye neden olan problemler tespit edilerek, önlem almak ve sonrasında yapılan ekim operasyonları ile birlikte süreç ilerlemektedir.

Saç Ekimi Nasıl Yapılıyor?

Saç ekimi operasyonları temelde kabaca iki farklı yöntem ile yapılmaktadır. Kıl köklerinin donör bölgeden toplu olarak alınarak baş bölgesindeki saçlı deriye toplu olarak eklenmesi ve yine kıl köklerinin tek tek alınarak saçlı deriye tek tek eklenmesi şeklinde. Elbette bu 2 uygulamanın da birçok farklı alt dalı ve uygulama biçimi bulunuyor. FUT (artık günümüzde pek fazla tercih edilmeyen yöntem) ve FUE (DHI - Altın Uç - Safir - Perkutan) olarak iki farklı ana yöntem olarak inceleyebileceğimiz saç ekimi, insan vücudundaki donör bölgeden alınan canlı kıl köklerinin saçlı deriye ekilmesi yöntemi ile yapılmaktadır.

Saç ekimi operasyonu genellikle ense bölgesinde yer alan kıl köklerinin saç dökülmesi olan bölgelere ekilmesi ile birlikte başlatan bir süreçtir. Fakat, tabi ki bu operasyon bu kadar basit bir operasyon değildir. Her yöntemin ve operasyonun kendi içerisinde başarılı ve başarısız durumları bulunuyor. Bu başarılı ve başarısız durumları makalemizin ilerleyen kısımlarında, alt başlıklar altında detaylı olarak incelemeye ve anlatmaya çalışacağız.

Özellikle son yıllarda gittikçe çeşitlenen saç ekim yöntemleri ile birlikte saç dökülmesi problemi yaşayan insanlara yeni bir umut doğmuş durumda. Operasyonlardan alınan başarılı sonuçlara ek olarak doğal görünüm ve sağlıklı saç oluşumunu görmek isterseniz en kısa süre içerisinde doktorunuzdan görüşme talep edebilirsiniz. Yine süreç ile ilgili bilgi alabilir ve operasyon için gerekli tetkikler için ilk adımı atabilirsiniz.

Saç Ekimi için En Önemli Unsur Nedir?

Erkek cinsiyetine özgü saç dökülmesinden mustarip her insan ne yazık ki saç ekimi tedavisinden faydalanamamaktadır. Tedavinin uygulanabilmesi için en önemli gereken unsur, hasta kişinin vücudunda donör olabilecek canlı kıl köklerinin bulunmasıdır. Eğer ki hasta kişinin vücudunda donör olabilecek canlı kıl kökleri bulunmuyorsa ne yazık ki saç ekimi tedavisi başarıya ulaşamayacaktır ve operasyondan bir sonuç alınamayacaktır.

Saç dökülmesi yaşanan bölgeleri onarmak amacıyla yapılan operasyonlarda gereken kıl kökleri donör bölgelerden toplanmaktadır. İnsan vücudunda canlı kıl kökü konusunda en verimli bölge genellikle ense bölgesindeki saç kökleri olarak kabul edilmektedir. Son yıllar içerisinde ülkemizde sık sık yapılan bir uygulama haline gelen saç ekimi ile doğal bir görüntüye kavuşmak gerçekten kolay. Özellikle doğru uzmanlar ve doktorlar ile çalışmanız durumunda kısa sürede başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir.

Saç Ekimi Kimlere Uygulanabilir?

Neopital Saç ekim merkezi olarak bizim için 2 kriter vardır;

Bunlardan birincisi saç ekimi yapıldığında mükkemel bir sonuç alabilmek için saç açıklığını kapatacak miktarda donörün bulunması, Diğer önemli kriter de bizim için saç ekim operasyonu yapılacak kişinin 22 yaşından büyük olmasıdır. Bu alanda uzman birçok doktora göre, bu yaş sınırı 18 yaşa indirgenebilir olsa da bize göre bu operasyonun 22 yaşından sonra yapılması daha doğru olacaktır. 22 yaşını doldurmuş, erkek tipi saç dökülmesi sorunu yaşayan ve vücudunda güçlü, canlı donör kıl köküne sahip herkes saç ekimi tedavisi olabilmektedir.

Saç ekimi tedavisi, her geçen gün başarı oranı artan ve saç dökülmesi sorunu yaşayan herkese umut olan bir uygulamadır. Alanında başarılı uzman doktor seçimi ve yapılacak doğru uygulamalar ile birlikte sizde kısa zamanda daha sağlıklı bir saç yapısına sahip olabilirsiniz. 22 yaşını dolduran herkes saç ekimi tedavisi konusunda adım atabilir ve yapılan testler sonucunda uygulama için uygunluk durumu hakkında hızlı şekilde bilgi alabilir.

Saç Ekiminin Temel Aşamaları

Saç ekimi uygulamalarının temelinde 5 aşamadan bahsetmek mümkün;

Uygulamanın ilk aşaması uygulamaya hazırlık evresidir. Uzman doktorlar tarafından yapılan incelemeler, testler ve tetkikler sonucunda; saç dökülmesinin altında yatan nedenler, hasta kişinin saç ekim tedavisine uygunluğu ve tedavi sonuçlarının ne kadar sağlıklı olacağı gibi detaylar tespit edilir. Bu aşamada yapılan testler arasında saç analizi ve kan testi gibi tetkikler yer almaktadır.

Ön saç çizgisinin belirlenmesi amacıyla saçın tıraşlanması ise saç ekimi uygulamasında ikinci aşamayı oluşturmaktadır.

Tedavinin üçüncü aşamasında ise lokal anestezi yapılmaktadır. Anestezi ile hastanın konforu artarken, uzman hekiminde çalışması kolay olmaktadır. Ayrıca uygulanan lokal anestezi sayesinde uygulama yapılan kişide herhangi bir acı veya ağrı yaşanmamaktadır.

Uygulamanın dördüncü aşaması ise salin sıvısının deriye enjekte edilmesi ve greftlerin doğru bir şekilde toplanması ile gerçekleşmektedir.

Canlı saç köklerinin doğru ve başarılı bir şekilde yerleştirilmesi, kanalların aşaması ise saç ekim uygulamasının son temel aşamasını oluşturmaktadır.

Saç Köklerinin Toplanması

Donör bölgedeki canlı saç köklerinin daha sağlıklı bir şekilde toplanması için deriye salin sıvısı adı verilen bir sıvı enjekte edilmektedir. Kafatası ile saçlı derinin arasındaki mesafenin artmasını sağlayan bu özel sıvı, saç köklerinin daha kolay ve sorunsuz bir şekilde toplanmasını sağladığı gibi işlemin daha sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlamaktadır. Enjekte edilen bu sıvı sayesinde şişen saçlı deri ile birlikte canlı kıl kökleri daha kolay bir şekilde toplanmaktadır. Yapılan saç kökleri toplama işleminde hasta kişide herhangi bir şekilde ağrı veya sancı oluşmamaktadır.

Punch desteği adı verilen yöntemle gevşetilen canlı kıl kökleri, mikropen adı verilen özel cihazlar sayesinde kayıp riski olmaksızın kaldırılarak toplanmaktadır. Canlı saç kökleri, donör bölgeden toplandıktan sonra belli bir süre bekletilmektedir. Bu bekleme süresi uygulamanın türüne göre artabilir. Saç köklerinin toplanması uygulamasında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise kök kaybını minimuma indirmektir hatta mümkünse kök kaybını sıfıra indirmektir.

Kanalların Açılması

Canlı saç köklerinin ekilmesi ve kanalların açılması, uygulamanın devamında yapılan işlemlerdir. Açılan kanalların kökler ile aynı yönde olması ve aynı derinlikte olması büyük önem taşır. Ayrıca kıl köklerinin ekim yapılacağı bölgeye göre özel bir açıda yerleştirilmesi de diğer önemli olan detaylar arasında yer almaktadır. Bu bahsettiğimiz detaylar, tedavinin başarılı sonuçlar vermesine etki eden detayların başında gelmektedir. Tedavi sürecinde açılan kanalların ayrıca ekilen kök sayısı ile de aynı sayıda olması gerekmektedir.

Kanal açma işlemi yapılırken birçok farklı teknik kullanılabilmektedir. Uygulama için en doğru kanal açma tekniğinin tespiti yine uygulamayı yapacak uzman hekim tarafından yapılmaktadır.

Kanal açma işleminin süresi her hasta için değişiklik göstermektedir. Fakat ortalama olarak kanal açma işleminin süreci 2 ile 4 saat arasında değişiyor diyebiliriz.

Saçların Ekilmesi

Uygulamanın son aşaması saçların ekilmesi işlemidir. Saç ekilmesi, kısaca donör bölgeden alınan canlı kıl köklerinin, açılan kanallara doğru bir şekilde yerleştirilmesi ve entegre edilmesi işlemidir diyebiliriz. Bir önceki aşamada başarılı bir şekilde açılan kanallara, uygulamanın başında toplanan canlı saç köklerinin transferidir. Yapılan bu işlemde tekli greftler daha doğal bir görünüm amacıyla ön kısımlara doğru daha yoğun şekilde yerleştirilebilir. Çiftli ve çoklu greft olarak isimlendirilen greftler ise yine doğal görünüm için arka kısımlara yoğun bir şekilde yerleştirilmektedir.

Bu uygulama da başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra uygulama yapılan bölgenin dinlendirilmesi gerekmektedir. Özellikle uygulamayı takip eden 3 gün boyunca uygulama bölgesine kesinlikle bir müdahale yapılmamalıdır. Bu süreç ile ilgili yapmanız gerekenler ve uzak durmanız gerekenler konusunda doktorunuz size detaylı bilgi paylaşımında bulunacaktır.

Her geçen gün başarı oranının arttığı saç ekim uygulamalarında, seçilen tedavi yöntemi büyük önem taşımaktadır. Öncesi ve sonrası fotoğraflarından ziyade saç ekim uygulaması yaptırmış kişilerin direkt olarak yorumlarını incelediğiniz durumda ne demek istediğimizi çok daha net bir şekilde anlayacaksınız.

Saç Ekiminde Kullanılan Teknikler

Günümüzde teknoloji her geçen gün hızlı bir şekilde ilerliyor. Tıp dünyası da gelişen bu teknolojiden olumlu yönde etkileniyor ve her geçen gün yeni tedavi yöntemleri ortaya çıkıyor. Bu teknolojideki gelişmeler ve tıp dünyasındaki ilerlemeler, saç ekim tedavisinde de başarı oranının ve tedavi yöntemlerinin sayısının artmasını sağlamaktadır. Neopital saç ekim merkezi olarak tüm teknikleri hakim olabilmenin gururunu yaşıyoruz. Günümüzde en çok tercih edilen tedavi yöntemleri arasında;

Fue

Tıraşsız

Organik

DHI

Sakaldan Kök Alma

yer almaktadır. Saç ekim uygulamasında hasta kişiye en uygun yöntemin tespit edilerek, uygun tedavinin yapılması tedavi başarısı açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca uygulama öncesinde saç dökülmesinin gerçek nedeninin tespiti de çok önemlidir.

FUE Saç Ekimi

Günümüzde en fazla tercih edilen ve uzun zamandır kullanılan ve Neopital saç ekim merkezinde de en çok tercih edilen saç ekim yöntemlerinden bir tanesidir. FUE nin açılımı ise Follicular Unit Transfer'dir. Sağlıklı, güçlü ve canlı kıl köklerinin donör bölgeden alınarak saç dökülmesi yaşanmış bölgeye entegre edilmesi işlemi olarak basit bir şekilde tanımlanabilir. Donör bölge genellikle ense bölgesi olarak seçilmektedir. Donör bölgeden alınan kıl kökleri ile birlikte FUE saç ekimi uygulaması sorunsuz bir şekilde tamamlanmaktadır. Son derece başarılı sonuçlar alınan bu yöntem ayrıca çok sık tercih edilmektedir.

Bu uygulamada saç çizgisinin yönüne göre saç köklerinin yerleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu detay belki de FUE saç ekimi operasyonu için dikkat edilmesi gereken en önemli husus olabilir.

Bu uygulamanın dezavantajı ise enfeksiyon riskidir. Ne yazık ki saçların alındığı donör bölgede küçük çaplı bir enfeksiyon riski yaşanmaktadır.

Uygulama lokal anestezi ile birlikte yapılmaktadır. Yapılan lokal anestezi sayesinde uygulama bölgesi uyuştuğu için hasta kesinlikle bir ağrı veya acı hissetmemektedir. Uzun zamandır yapılan bir uygulama olmasına rağmen hala en çok tercih edilen yöntemler arasında yer almaktadır. Uzman bir hekim tarafından yapılan başarılı bir uygulamada güzel sonuçlar elde edilmekte ve hasta kişi daha doğal bir görünüme kavuşmaktadır.

Traşsız Saç Ekimi

Eski yapılan uygulamalarda genellikle uygulama öncesinde uygulama bölgesinin tamamen tıraşlanması gerekiyordu. Özellikle saç ekimi uygulamasının başarıya kavuşabilmesi için bölgenin traşlanması çok büyük önem taşımaktaydı. Bu durum operasyon sonrasında yarısı tıraşlanmış bir saç ile sosyal hayata girmek gibi bir sorun yaşatıyordu. Özellikle sokakta sizleri gören insanların rahatsız edici bakışları ne yazık ki belli bir süre de olsa can sıkan bir durum halini alıyordu.

Traşsız saç ekimi yöntemi ile bu sosyal hayat adaptasyon problemi ortadan kalktı. Uygulama sonrasında sosyal hayatınıza kaldığınız yerden rahatlıkla devam edebilirsiniz. Yarısı tıraşlanmış saç şekli ile günlük hayatınıza devam etmek zorunda olmadığınız için günümüzde çok sık tercih edilen uygulamalar arasında yer alıyor. Özellikle vücut yapınız traşsız saç ekimi operasyonu için uygunsa tercihinizi bu yöntemde yapabilirsiniz.

Uygulama için yapılan test ve tetkikler sonucunda, doktorunuz bu yöntem ile ilgili sizlere daha detaylı bilgiyi daha doğru bir şekilde aktaracaktır. Saç ekimi uygulamalarında doğru yöntemin tespiti çok zor değil bu konuda meraklanmanıza gerek yok. Yapılan testler sonucunda uygulanacak yöntem hızlı bir şekilde tespit edilebiliyor.

Organik Saç Ekimi

Son yıllarda geliştirilen yeni bir saç ekim uygulamasıdır. Kısa süre içerisinde çok büyük başarı oranı yakalayan organik saç ekimi, en sık tercih edilen uygulamalar arasına girmeyi başardı. Özellikle uygulamada hem hastaya hem doktora büyük ölçüde kolaylık oluşturması, tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi halini aldı. Dilerseniz daha fazla uzatmadan organik saç ekimi uygulamasının sunduğu avantajları madde madde, detaylı bir şekilde inceleyelim.

Saç ekiminin yapılacağı bölgeyi daha verimli bir hale getiren ve uygulamanın yapılmasını kolaylaştıran bir tedavi yöntemidir. Diğer tedavi yöntemlerine kıyasla tedavinin kolaylığı, tedaviyi bir adım daha öne çıkarmaktadır.

Yapılan saç ekimi uygulaması, diğer yöntemlerle yapılan uygulamalara oranla çok daha hızlı yapılmakta ve çok daha yüksek başarı oranlarıyla yapılmaktadır. Fakat hali hazırda bu organik saç ekimi yöntemi ile uygulama yapabilen doktor sayısı çok sınırlıdır. Ülkemizdeki hekimlerin bu alanda kendini geliştirmesi ile birlikte bu uygulama yöntemi zamanla çok daha popüler bir hal alacaktır.

Bu yöntemin kullanıldığı uygulamalarda herhangi bir kimyasal maddenin kullanılmasına ihtiyaç duyulmamaktadır. Ayrıca uygulama bölgesinde çalışma yapılması için en uygun yöntemlerden bir tanesinin de organik saç ekimi olduğunu belirtmekte kesinlikle fayda var.

Saç köklerinin yerine tutunma oranı çok yüksektir. Donör bölgeden alınan saç köklerinin transferi sonrasında, kökler güçlü bir şekilde besleniyor. Bu sayede tutunma oranı artarken daha sağlıklı bir görüntü ortaya çıkıyor.

Yaklaşık olarak %96'lara varan bir başarı oranına sahip bir saç ekim uygulamasıdır. Bu uygulama ile saç ekimi resmen yeni bir döneme girmiştir. Ayrıca birçok doktor bu yöntemin zamanla çok daha ön plana çıkacağını da belirtmektedir.

Canlı, sağlıklı, doğal ve uzun ömürlü bir saç yapısı için doğru bir tedavi yöntemi tercihi olacaktır.

DHI Saç Ekimi

Açılımı Direct Hair İmplant olan DHI Saç Ekimi yöntemi yine çok sık tercih edilen bir diğer uygulamadır. Özellikle diliş ve kesi izi gibi estetik olmayan görüntülerden uzak bir saç ekim uygulaması yöntemine ihtiyacınız varsa DHI ile tanışmanızı şiddetle öneriyoruz.

Bu yöntemin belki de en büyük avantajlarından bir tanesi sık şekilde ekimi mümkün hale getirmesidir. Yapılan sık ekim uygulaması sayesinde çok daha sağlıklı ve doğal bir görüntüyü daha kolay elde edebilirsiniz. Birçok hastanın da tedavide en önem verdiği nokta kesinlikle ve kesinlikle doğal bir görünüm olmasıdır.

Saç kökü kaybının en aza indirgendiği yöntemlerden bir tanesi olarak gösterilmektedir. Ayrıca bekleme süresi de bu yöntemde diğer yöntemlere oranla çok daha kısadır.

Tedavi sonrasında uygulama bölgesinin iyileşmesi çok daha hızlıdır. İyileşme hızının yüksek olması sayesinde, hasta kişinin günlük hayata dönmesi ve tekrar adapte olması da daha kolay bir hal almaktadır.

Uygulama sonrasında kesinlikle ve kesinlikle yara izi veya operasyon geçirdiğine dair bir görüntü olmamaktadır. Bu durumda saç ekim tedavisinin doğallığını bir adım daha öne çıkarmaktadır.

Kadınlarda Saç Ekimi

Saç dökülmesi problemi erkekler kadar kadınlar için de çok büyük bir sorundur. Fakat yine de kadınlarda görülen saç dökülmesini erkekler ile kıyasladığımız zaman saç dökülmesi riskinin ve oranının net bir şekilde daha az yaşandığı görülmektedir. Kadınlarda saç dökülmesi genellikle gebelik sonrasında güçlü hormon değişimi ve strese bağlı olarak gerçekleşmektedir. Ayrıca saçkıran gibi hastalıklar ve genetik faktörler de kadınlarda saç dökülmesini tetikleyen diğer nedenler arasında görülmektedir. Özellikle ailede saç dökülmesi olan kadınların, saç dökülmesi konusunda büyük risk altında olduğunu unutmaması gerekmektedir.

Kadınlarda da tıpkı erkekler gibi saç ekim tedavisi büyük bir başarı ile yapılabilmektedir. Özellikle güçlü kıl köklerinin ense bölgesinden alınarak kafa bölgesindeki saçlı deriye entegre edilmesi ile birlikte saç ekimi başarı ile yapılabilmektedir. Kadınlarda saç ekimi konusunda FUE ve DHI saç ekim yöntemleri günümüzde en popüler ve en tercih edilen yöntemler arasında yer almaktadır. Neopital saç ekim merkezimizde saç ektirme oranının yaklaşık olarak %5'i kadınlardan oluşmaktadır. Fakat her yıl kadınlar tarafından talebin arttığı gözlenmektedir.

Sakaldan Kök Alımı İle Yapılan Saç Ekimi

Saç ekimi tedavisinde başarıyı yakalamak için en önemli noktalardan bir tanesi güçlü ve canlı kıl köklerinin bulunmasıdır. Günümüzde yapılan son tedavilerde enseden alınan canlı kıl köklerine ek olarak sakal bölgesinden de alınan kıl kökleri ile kullanılmaktadır. Canlı ve güçlü kıl kökleri mevcut ise vücut üzerindeki farklı noktalar donör bölge olarak kullanılabilir. Sakal da donör bölge olarak kullanılabilecek bölgelerden bir tanesidir.

Canlı kıl kökü toplanması esnasında kesinlikle ve kesinlikle estetik dışı bir durum ortaya çıkmamaktadır. Ayrıca kıl kökü toplama işlemi sonucunda da kesinlikle sakal bölgesinde oyuk veya darbe gibi estetik dışı bir görüntü oluşmamaktadır. Ense bölgesindeki kıl köklerine göre sakallardaki kökler daha sağlıklı ve güçlü ise kök toplama işlemi için sakallar tercih edilmelidir. Zaten bu konuda doktorunuz gerekli incelemeleri yaparak sizlere daha net ve sağlıklı bilgiyi aktararak yönlendirme yapacaktır.

Saç Ekimi Başarılı Sonuçlar Veriyor Mu?

Saç ekimi hem kadınlarda hem de erkeklerde uygulanabilen ve erkek tipi saç dökülmesi olarak isimlendirilen probleme sahip, 22 yaşını doldurmuş kişilerde başarılı sonuç veren bir tedavi yöntemidir. %99 gibi çok yüksek bir genel başarı oranına sahip olan saç ekimi uygulamasında bazı yöntemlerde %100 başarılı sonuçlar da elde edilmektedir. Bu başarı sağlayan ender kliniklerden bir tanesi olan Neopital saç ekim merkezi olarak bu memnuniyet oranımızın haklı gururunu yaşamaktayız.

Hızla gelişen teknolojinin, tıp dünyasına entegresi ile birlikte saç ekim tedavisinde de büyük bir ilerleme söz konusu. Özellikle tedavideki başarı oranının çok büyük oranlara ulaşmıştır. Ve daha da önemlisi uygulama sonrasında, uygulama yapıldığı anlaşılmayacak kadar doğal görünüme sahip olmak mümkündür.

Yapılan uygulama sonrasında dışarıdan bakan bir insanın herhangi bir saç ekim operasyonu yapıldığını anlaması imkansız bir hal almaktadır. Sadece hasta kişinin saç ekim operasyonunu gerçekleştiren saç ekim uzmanı doktorları haricinde operasyonu fark eden olmayacaktır. Bu başarıya ulaşmak için tıp dünyasında uzun yıllardır inovasyon çalışmaları yapılmış ve birçok farklı tedavi yöntemi denenmiştir.

Erkek tipi saç dökülmesi probleminden mustarip olan ve saçsız kafa yapısı nedeniyle rahatsız bakışlara maruz kalan kişilere saç nakli tedavisi ile saç ekilmesi tavsiye edilmektedir.

Yapılacak testler ve tetkikler sonucunda doktor tarafından size en uygun saç ekim yöntemi tespit edilecektir. Bu tespit edilen yöntem doğrultusunda sizlere yöntem hakkında daha detaylı bilgi aktarılacaktır. Birbirinden farklı birçok saç ekim uygulaması bulunmakta ve doğru uygulama sonucunda çok yüksek başarı oranları yakalanmaktadır.

Saç Ekimi Sonuçları

Tedaviden hemen sonra anlık olarak sonuç elde etmek ne yazık ki mümkün değildir. Bu nedenle tedavi sonrasında sabırlı davranmak gerekmektedir. Zaten tedavi sonrasında doktorunuz tarafından yaşayacağınız süreç hakkında sizlere detaylı bilgi aktarılacaktır. Tedavi ile ilgili gerçekçi ve gözle görülür sonuçları ne zaman elde edeceğiniz yine doktorunuz tarafından size aktarılacak bilgiler arasında yer almaktadır.

Tedavinin tamamlanması sonrasında sonuçları bekleme süreci başlamaktadır. Doğal bir saç yapısı ile karşılaşmak adına yapılan saç ekim tedavisinin tam olarak sonuçlanması gerekmektedir. Bahsedilen bu bekleme süreci uzun bir süre olmamasına rağmen sık sık ilerleme ile ilgili kontrollere gidilmesi gerekmektedir. Kontrolleri aksatmamanız, doktorun tedavi sürecinin gelişimini daha sağlıklı bir şekilde takip edebilmesini ve ortaya çıkabilecek olası bir komplikasyonun önüne geçebilmesini sağlar.

Saç Ekimi Fiyatları

Saç ekimi fiyatları konusunu etkileyen farklı faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler:

Saç ekimi tedavisini yapan kliniğin uyguladığı fiyat politikası (Greft başına ya da sabit ücretlendirme)

Tedavide tercih edilecek yöntemin hangisi olacağı; DHI, FUE (Unique, Safir, Perkutan, Organik)

İşlem yapılması planlanan greft sayısı

Tedavi sürecinde yapılacak ek uygulamalar (PRP, Mezoterapi, Ozon tedavisi ve İğnesiz-Comfort anestezi)

Saç Ekimi Sonrası

Saç ekimi sonrası dikkat edilmesi gereken birçok önemli nokta bulunmaktadır. Özellikle uygulama bölgesine 3 gün boyunca herhangi bir müdahalenin olmaması gerekmektedir. Genel olarak tedaviyi takip eden 3 gün boyunca yatış pozisyonunda ekim bölgesi dikkate alınarak yapılması gerekmektedir. Kesinlikle ve kesinlikle tedavi sonrasında havuz veya denize girmek gibi bir aktivite yapılmamalıdır. Bu havuz ve denizden uzak durma durumu en az 2 ay boyunca göz ardı edilmemelidir.

Sigara ve alkol kullanan kişilerin bu ürünleri bırakması başarı oranını artırmaktadır. Özellikle ekilen saçların tutunma oranını arttırarak gözle görülür tedavi sonucunu etkilemektedir. Yine saç ekimi sonrası ağır kaldırılmaması gerekmektedir. Eğer fiziki olarak ağır bir işte çalışıyorsanız bir süreliğine izin almanız önerilmektedir. Tedavi sonrasında istirahat etmek tedavinin başarısı için büyük önem taşımaktadır.

Saç Ekimi Öncesi Sonrası

Günümüzde internetin yaygınlaşması ile bilgiye ulaşmak kolaylaştı. Saç ekimi gibi operasyonlar hakkında da yaptıran kişilerin görüşlerini almak ve operasyon sonrası görüntülerini görmek de kolaylaşmıştır. Saç ekimi öncesi sonrası görsellerini görmek için doktorunuz ile iletişime geçmeniz yeterli olacaktır. Bu özel görüntüleri görmek saç ekimi uygulaması ile ilgili önyargılarınızı çok kısa sürede kıracaktır.

Saç Nakli Operasyonunun Temel Bilgileri

Saç ekim uygulamaları FUE ve FUT olmak üzere iki ana kategoride incelenmektedir. Bu uygulamaların çok büyük bir kısmı FUE (DHI, Uniqeq, Safir, Perkutan) kategorisi altında yapılmaktadır.

Saç ekimi uygulamalarında genel olarak lokal anestezi uygulanmaktadır. Eğer ki anestezik maddelere karşı alerjik bir reaksiyon söz konusu olursa bir dizi test yapılır. Testler sonucuna göre tedavi ertelenerek yeni tedavi süreci planlanır.

Saç ekimi uygulaması yapılmadan önce uygulama yapılacak kişide taşıyıcı hastalık (HIV, Hepatit vb.) olup olmadığı test edilmektedir. Kişide herhangi bir şekilde taşıyıcı hastalık olması durumunda saç ekimi uygulaması iptal edilmektedir.

Saç ekimi operasyonunun en önemli amacı güçlü ve sağlıklı kıl köklerinin, saçsız bölgeye ekilerek tutunmasını sağlamaktır. Yazı içerisinde sık sık belirttiğimiz gibi gelişen teknoloji, seçilen doğru yöntem ve alanında uzman bir hekim ile yapılan ekim işleminin başarı oranı %99'lara ulaşmış durumdadır.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Saç Ekiminde Başarı Oranı Nedir?

Alanında uzman hekimlerce steril ortamlarda yapılan saç ekim işlemi başarı oranı %100'dür. Bu süreçte tedavi sonrasında doktorun tavsiyelerine hastanın uyması da çok büyük önem taşımaktadır.

2. Saç Ekimi Kimlere Yapılabilir?

22 yaşını doldurmuş ve saç dökülmesi yaşayan kişilere saç ekimi yapılabilmektedir. Fakat saç ekimi yapılabilmesi için ayrıca hasta kişinin donör bölgesinde güçlü ve sağlıklı olan yeterli miktarda kıl kökü bulunması gerekmektedir. Kadın veya erkek her iki cinsiyet içinde saç ekimi işlemi yapılabilmektedir.

3. Saç Ekimi Yöntemi İle Ekilen Saçlar Dökülür Mü?

Saç ekimi uygulamasında kullanılan kıl kökleri en güçlü ve sağlıklı kıl kökleri arasından seçilerek donör bölgeden alınır. Bu nedenle uzman hekimler tarafından yapılan saç ekimi uygulaması sonucunda %100 kalıcılık sağlanabilmektedir.

4. Saç Ekimi Operasyonu Sırasında Canım Yanar Mı?

Saç ekimi uygulamaları lokal anestezi yöntemi ile uyuşturularak yapılmaktadır. Bu sayede operasyon esnasında herhangi bir acı veya ağrı hissetmezsiniz.

5. Saç Ekimi İşlemi İçin Herhangi Bir Yaş Sınırlaması Var Mıdır?

Saç ekimi operasyonu yapılması için herhangi bir yaş sınırlaması bulunmamaktadır. Fakat genel olarak 22 yaşının altındaki kişilerin saç ekimi yaptırması önerilmemektedir.

6. Saç Ekimi Hangi Bölgelerden Yapılabilir?

Saç ekimi uygulamalarında donör bölge olarak genellikle en güçlü kıl köklerinin bulunduğu ense bölgesi tercih edilir. Fakat daha sağlıklı kıl köklerinin bulunması gibi bazı durumlarda sakal veya göğüs gibi bölgelerde donör bölge olarak tercih edilebilmektedir.

7. Saç Ekimi İçin Kaç Gün Kalmam Gerekir?

Saç ekimi uygulaması için 2 gün yeterlidir. İlk gün saç ekim operasyonu yapılır. İkinci gün ise saç ekiminin kontrolü gerçekleştirilir. Ayrıca yine ikinci gün içerisinde saç yıkama işlemi yapılarak doktorlar tarafından saç ekimi sonrasında nasıl bakım yapmanız gerektiği ile ilgili bilgi verilir. Bu bilgi aktarımı sonrasında saç ekimi işlemi tamamlanmış olur.

Neopital Saç Ekim Merkezi

Kurulduğu günden itibaren başarıdan başarıya koşan Türkiye'nin en önemli saç ekim merkezlerindendir. Aynı zamanda yüz ve vücut estetiği gibi estetik konularında da çok ünlenmiş bir estetik merkezidir. Neopital saç ekim merkezi sağladığı başarılar sayesinde yurtdışında ismi çok duyulmasından dolayı yurtdışı hastaları çok fazladır bu sebeple Türk hasta sayısı yabancı hasta sayısına göre daha azdır. Türkiye'nin en büyük nüfusuna sahip olan İstanbul'da özel hastanelerle anlaşmalı olarak hizmet vermektedir.

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